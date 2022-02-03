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Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером „Краснодара“, если бы захотел»

сегодня, 17:39

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, права на которого принадлежат «Краснодару», выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать тренером.

Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак. Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определённую тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:23
Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером „Краснодара“, если бы захотел».
Ну скорее всего в словах Уткина есть доля правды. И уж если бы действительно у Галицкого возникла эта бредовая идея , тренировать созданный им же клуб, то скорее всего он бы ни у кого не стал бы и спрашивать. Как говорится моя машина и за рулём поеду сам . Но клуб это не машина, а Галицкий не тренер. Человек который разбирается в бизнесе и причём очень хорошо, который добился очень и очень многого, позволил себе в качестве большой любви к футболу, создать то чему он может отдать остаток своей жизни и воплотить эту идею в жизнь , клуб под названием Краснодар . И это у него получается как ни у кого в России. Самый молодой клуб с огромными амбициями , играющий не в ФНЛ, а в Премьер Лиги Российского футбола ⚽️ . И кстати с самого его рождения борется только за самые высокие места. Кто ещё из алигархов в России может похвастаться такими достижениями , ответ прост Никто !!! Не буду перечислять всё что он построил, какая великолепная инфраструктура вокруг одного из самых красивых стадионов 🏟 Европы , школы , академия и т.д и т.п. И уж он точно волен выбирать в какой футбол играть его детище будет, какие игроки и какой тренер будет тренировать. И это его прихоть и его стиль ! Побольше бы таких людей в футболе России, может быть и футбол в России был бы совершенно на другом уровне ! А не госкорпорации и губернаторы для которых футбол и клубы используются совершенно по другому назначению . Я думаю что у Галицкого всё ещё впереди и пожелаю ему чтобы его мечта с Краснодаром сбылась. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:11
У него один угол-красота и романтика. Далеко пойдет тренером даже впереди предыдущих).
Gahi
Gahi
сегодня в 19:04
Может действительно Галицкий хорошо разбирается в своей команде так же как и многие кто находится на сайте СОККЕР.РУ. Но тогда ему нужно найти такого тренера, который мог бы помочь Сергею Николаевичу в работе с командой дополняя друг друга, добиться цели и выиграть трофей. Тогда одному из них нужно быть как Олег Базилевич, а другому как Валерий Лобановский, разработать систему подготовки и точного расчёта нагрузок на игроков пешеходов паспортистов и превратить их в футболистов высокой квалификации. А пока такого тендема нет и не предвидится, то нужен команде "Краснодар" такой тренер, который за короткий срок сможет добиться с командой большого успеха. Осталось только найти, такого тренера для команды. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:49
Галицкий молодец. Он очень много сделал для клуба.
протон
протон
сегодня в 18:48
Лавры Ромы Ротенберга из СКА не дают покоя, может он новый челендж
запустит среди владельцев клубов?)
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 18:32
Захочет,будет и тренировать,но в данном случае пожелаем здоровья и успехов в развитии клуба, ну и сильных выпускников академии.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:21
Пока Галицкий даёт советы, а к ним прислушиваются игроки и тренеры, Краснодар никогда ничего не выиграет.
старина
старина
сегодня в 18:20
Может и стал бы,но пригласил Гончаренко
particular
particular
сегодня в 18:13
Просто, Галицкий не подвластен фавориткам и мало верит в гороскоп...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:06
У него лицензия есть?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:01
Поэтому и карабкаются "вверх по лестнице,ведущей вниз"! Ох уж эти "всезнайки"!
Futurista
Futurista ответ Мaлик (раскрыть)
сегодня в 17:53
Только за большие бабки в качестве багажа...
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:52
О каких результатах речь.непонятно
beefs
beefs
сегодня в 17:51
да уж таких тренеров и без него хватает...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:51
мы же видим крутые результаты «Краснодара».
Каждый по своему видит)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:49
Хозяин - барин, захочет, будет тренировать...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:47
Если бы хотел Федун тренировал Спартак.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 17:46
Ну ... с такими "талантами" можно и в космос полететь...:)
Futurista
Futurista
сегодня в 17:41
Такие "мастера" на все руки обычно больны на всю голову...
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