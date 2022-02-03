Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером „Краснодара“, если бы захотел».

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, права на которого принадлежат «Краснодару», выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать тренером.
Галицкий точно видит игру под другим углом. За годы правления углубился именно в футбол – мы же видим крутые результаты «Краснодара». И я тоже слушал советы Сергея Николаевича: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак. Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определённую тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб.
Ну скорее всего в словах Уткина есть доля правды. И уж если бы действительно у Галицкого возникла эта бредовая идея , тренировать созданный им же клуб, то скорее всего он бы ни у кого не стал бы и спрашивать. Как говорится моя машина и за рулём поеду сам . Но клуб это не машина, а Галицкий не тренер. Человек который разбирается в бизнесе и причём очень хорошо, который добился очень и очень многого, позволил себе в качестве большой любви к футболу, создать то чему он может отдать остаток своей жизни и воплотить эту идею в жизнь , клуб под названием Краснодар . И это у него получается как ни у кого в России. Самый молодой клуб с огромными амбициями , играющий не в ФНЛ, а в Премьер Лиги Российского футбола ⚽️ . И кстати с самого его рождения борется только за самые высокие места. Кто ещё из алигархов в России может похвастаться такими достижениями , ответ прост Никто !!! Не буду перечислять всё что он построил, какая великолепная инфраструктура вокруг одного из самых красивых стадионов 🏟 Европы , школы , академия и т.д и т.п. И уж он точно волен выбирать в какой футбол играть его детище будет, какие игроки и какой тренер будет тренировать. И это его прихоть и его стиль ! Побольше бы таких людей в футболе России, может быть и футбол в России был бы совершенно на другом уровне ! А не госкорпорации и губернаторы для которых футбол и клубы используются совершенно по другому назначению . Я думаю что у Галицкого всё ещё впереди и пожелаю ему чтобы его мечта с Краснодаром сбылась. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
Ну скорее всего в словах Уткина есть доля правды. И уж если бы действительно у Галицкого возникла эта бредовая идея , тренировать созданный им же клуб, то скорее всего он бы ни у кого не стал бы и спрашивать. Как говорится моя машина и за рулём поеду сам . Но клуб это не машина, а Галицкий не тренер. Человек который разбирается в бизнесе и причём очень хорошо, который добился очень и очень многого, позволил себе в качестве большой любви к футболу, создать то чему он может отдать остаток своей жизни и воплотить эту идею в жизнь , клуб под названием Краснодар . И это у него получается как ни у кого в России. Самый молодой клуб с огромными амбициями , играющий не в ФНЛ, а в Премьер Лиги Российского футбола ⚽️ . И кстати с самого его рождения борется только за самые высокие места. Кто ещё из алигархов в России может похвастаться такими достижениями , ответ прост Никто !!! Не буду перечислять всё что он построил, какая великолепная инфраструктура вокруг одного из самых красивых стадионов 🏟 Европы , школы , академия и т.д и т.п. И уж он точно волен выбирать в какой футбол играть его детище будет, какие игроки и какой тренер будет тренировать. И это его прихоть и его стиль ! Побольше бы таких людей в футболе России, может быть и футбол в России был бы совершенно на другом уровне ! А не госкорпорации и губернаторы для которых футбол и клубы используются совершенно по другому назначению . Я думаю что у Галицкого всё ещё впереди и пожелаю ему чтобы его мечта с Краснодаром сбылась. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!