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Федотов — о возвращении Кокорина в «Сочи»: «Никаких разговоров не было»

сегодня, 14:23

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в российскую команду:

Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил.

У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:19
Обратно уже вряд ли возьмут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:11
Саня уже себя показал
drug01
drug01
сегодня в 16:02
Это уже балласт
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:58
Так берите обратно.
Alexnvr
Alexnvr ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Ну да, там тоже тепло и море. Но вариант не для Сочи)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:44
Лучьший вариант для Кокорина!
1 984
1 984
сегодня в 15:07
Согласится только если Фиорентина скинется вместе с Сочи.
112910415
112910415
сегодня в 14:57
упущение это
протон
протон
сегодня в 14:35
Лямов за 30 -40, может, Фиорентина и отпустит. Все таки символ клуба, как никак. Типа орла у Бенфики.
g4a6mpph6yq9
g4a6mpph6yq9
сегодня в 14:27
О Кокошке уже даже говорить смешно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:27
Дураков нет, Кокоша будет успешно жить в Италии и ему за это будут платить дань, тюрьма научила его правильно жить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:24
Да и ненужно
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