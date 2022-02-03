ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига Европы 2021/2022

Отец Классена: «Обидно, что Леон не попал в заявку „Спартака“ на ЛЕ»

сегодня, 20:31

Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал тот факт, что его сын не попал в заявку «красно-белых» на плей-офф Лиги Европы.

Отсутствие Леона в заявке «Спартака» на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева — нет. Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться — такое решение было принято руководством и тренером. Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат.

По поводу травмы Леона на сборе, ничего страшного там нет — связка не порвана, нога просто немножко опухла. Во вторник он тренировался с командой, но нога чуть-чуть болела. Поэтому ему дали еще немного времени. Думаю, в ближайшие дни он уже будет с командой тренироваться.

Все новости
Каттани: «Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго»
Сегодня, 18:06
Официально«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 18:01 Фото
Кокорин в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона в Серии А
Вчера, 23:59
«Зенит» объявил заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
Вчера, 21:09
ОфициальноДани Алвес вне заявки «Барсы» на Лигу Европы. Дембеле в списке игроков
Вчера, 20:27
Максименко заявили за «Спартак-2» для получения им игровой практики
Вчера, 14:41
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:32
Ещё будет время себя проявить в Спартаке
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:23
Ну не беда,в следующий раз !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:00
Кинули пацана на еврокубки.
Посмотрим как в чемпионате играть будет, пока его не знаю.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:54
Первая оплеуха прошла.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:45
Ничего не потерял Леон потом скажет спасибо.
makkie
makkie
сегодня в 20:35
Глядя на игру Айртона на сборах понимаешь, что Классен точно получит свой шанс.
Пусть старается и составляет конкуренцию бразильцу.
1 984
1 984
сегодня в 20:33
Надо доказывать свою состоятельность.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100