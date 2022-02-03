Отец Классена: «Обидно, что Леон не попал в заявку „Спартака“ на ЛЕ»

Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» , прокомментировал тот факт, что его сын не попал в заявку «красно-белых» на плей-офф Лиги Европы.

Отсутствие Леона в заявке «Спартака» на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева — нет. Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться — такое решение было принято руководством и тренером. Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат.

По поводу травмы Леона на сборе, ничего страшного там нет — связка не порвана, нога просто немножко опухла. Во вторник он тренировался с командой, но нога чуть-чуть болела. Поэтому ему дали еще немного времени. Думаю, в ближайшие дни он уже будет с командой тренироваться.