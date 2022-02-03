ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига Европы 2021/2022

Каттани: «Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго»

сегодня, 18:06

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал заявку «красно-белых» на весеннюю часть Лиги Европы.

Сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно.

На момент определения стратегии перед открытием зимнего трансферного окна мы еще не знали, чем разрешится ситуация с Самуэлем Жиго. Этот случай потребовал особенного подхода. Мы понимали, что такая сделка ограничит нашу дозаявку в список А до двух игроков. Однако, учитывая интересы игрока, мы не имели права лишать его возможности сделать новый важный шаг в карьере.

Необходимо было выполнить три условия: укрепить команду футболистами, способными давать результат уже сейчас; сделать задел на будущее, пригласив перспективных молодых ребят; отдать должное Самуэлю, который уже дал многое клубу и может дать еще.

Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке. Однако важно понимать, что все сделки, совершенные нами в последние недели, — это часть более широкой и глубокой стратегии, которую мы продолжим реализовывать в летнее трансферное окно. И уже этой зимой мы постарались действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимые баланс и стабильность состава.

Все новости
Отец Классена: «Обидно, что Леон не попал в заявку „Спартака“ на ЛЕ»
Сегодня, 20:31
Официально«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 18:01 Фото
Кокорин в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона в Серии А
Вчера, 23:59
«Зенит» объявил заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
Вчера, 21:09
ОфициальноДани Алвес вне заявки «Барсы» на Лигу Европы. Дембеле в списке игроков
Вчера, 20:27
Максименко заявили за «Спартак-2» для получения им игровой практики
Вчера, 14:41
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 20:11
Состав действительно укрепили и теперь есть глубина.
Но остаются вопросы по поводу будущего Кутепова, Рассказова, Бакаева.
1 984
1 984 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:12
Спасибо, за предложение - у него уже есть и не одна)). Носи сам - это заслуженный приз. Это была классная битва до последнего матча.
Mekail
Mekail
сегодня в 18:07
радует что хоть получилось это
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100