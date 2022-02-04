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«Челси» может выкупить обратно Абрахама за 80 млн евро в 2023 году

сегодня, 18:50

Лондонский «Челси» имеет опцию возврата форварда «Ромы» Тэмми Абрахама в 2023 году. Английская команда может вернуть игрока за 80 млн евро.

24-летний Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за 40 млн евро. В текущем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 6 матчах Лиги конференций.

Контракт Абрахама с итальянской командой действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 38 млн евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:23
Да нет, это наврятли. Как раз СериАл его лига. А так, спасибо Роме за 40 миллионов.
протон
протон
сегодня в 19:13
Такого форварда потеряли и купили бельгийскую версию Дзюбы, который ноет.117 млн евро на ветер.А Абрахам сейчас очень хорошо выступает в Роме и в следующем сезоне станет намного лучше
kyxy
kyxy
сегодня в 19:07
Может стоит избавиться от Лукаку и попробовать на сезон или два сезона взять Бензема.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:04
Хорошие деньги.
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