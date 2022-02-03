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ЦСКА попал в топ-20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»

сегодня, 11:52

УЕФА предоставил отчет по «чистому капиталу» европейских клубов за 2020-й финансовый год (сезон-2019/20).

ЦСКА в данном списке занимает 18-е место — €141 млн. Этот показатель в процентах от доходов армейцев за данный период равен 295% (лучший результат среди всех клубов в топ-20 по этому критерию). Российская команда располагается выше испанского «Атлетика» из Бильбао (€137 млн, 132% от дохода) и немецкого «Лейпцига» (€131 млн, 47%).

Топ-10:

«Манчестер Юнайтед» (€910 млн, 157%)

«Манчестер Сити» (€803 млн, 145%)

«Челси» (€583 млн, 125%)

«Реал» (€533 млн, 75%)

«Бавария» (€492 млн, 78%)

«Арсенал» (€394 млн, 101%)

«Тоттенхэм» (€387 млн, 84%)

ПСЖ (€355 млн, 63%)

«Боруссия» Дортмунд (€305 млн, 82%)

«Хоффенхайм» (€275, 237%)

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:30
Интересно , сколько Гинер занес ?
azkan
azkan
сегодня в 14:26
А по "грязному капиталу" рейтинг есть, интересно?)
particular
particular
сегодня в 14:02
Там, где капитал, - там априори не может быть чисто :))
Но, как факт и показатель, - годится...
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 13:19
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:13
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 13:12
      Я не против, жду статью ))).
      Futurista
      Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 13:07
      Следующая статья будет о том, что Зенит вошел в топ 20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»)...

      a3r3v3
      a3r3v3
      сегодня в 13:05
      Прямо какой то "бухгалтерский вестник"
      Futurista
      Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 13:02
      С потолка УЕФА...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 12:57
        Союзник противников
        Союзник противников
        сегодня в 12:56
        Нефутбольные достижения мне не интересны. Орешкин,верни титулы!
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
        сегодня в 12:56
        Судя по заголовку статьи Зенит не может быть выше (17 место) иначе было бы Зенит занимает 17 место .....
        Futurista
        Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        сегодня в 12:43
        Погугли пожалуйста сам....ссылки на сторонние ресурсы запрещены...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
        сегодня в 12:41
        Откуда такая информация ?
        Поделитесь пожалуйста.
        Futurista
        Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        сегодня в 12:35, ред.
        Зенит на 17 месте по этому показателю...ЦСКА на 18-м...Спартака нет в двадцатке...
        Futurista
        Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        сегодня в 12:34
        И что значит "Чисто"?)...к чистоте как таковой это не имеет отношения...
        Для справки: Чистый капитал - это собственный капитал организации, который обычно рассчитывается по сумме активов за вычетом общих обязательств...
        Так что "чистый капитал" вполне может быть грязным)...у Гинера уж точно)...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        сегодня в 12:28
        Извините, а как выглядят по этим показателям СпаМ и Зенит.
        Простите за любопытство.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 12:28
        Главбух не только хорошо считает, но и рисует!!!.
        Нифига себе! Поздравляю!
        ДСА
        ДСА
        сегодня в 12:27
        Для ЦСКА это очень приятная новость.
        allemz
        allemz
        сегодня в 12:27, ред.
        Промышленный английский город под руководством еврея и араба в топе!) Это ещё и по итогам 2019/20.
        Интересно было бы глянуть за 2021 год
        Futurista
        Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        сегодня в 12:26
        В РПЛ нет других команд, кроме Спартака?)...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 12:25
        Учитесь спартачи чисто работать, хотя федуну от природы этого не дано.
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 12:08
        Это же не грЯзьпромовский прихвостень который денег не считает)))
        lotsman
        lotsman
        сегодня в 12:06
        Неплохие показатели.
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Sylpheed (раскрыть)
        сегодня в 12:04
        Это когда общая стоимость всех активов, превышает общую стоимость всех обязательств.
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd
        сегодня в 12:02
        Ну летом продали кучу народу за хорошие деньги, плюс ВЭБ нашел много спонсоров, вот и результат...
        xhbvr35jmx5g
        xhbvr35jmx5g
        сегодня в 12:01
        Нормально так на Наташах заработали
        aq8ceuacjprn
        aq8ceuacjprn
        сегодня в 12:00
        Это весьма любопытно
        David Young
        David Young ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 11:58
        Здравствуйте. Заменить приз таким образом нельзя, дарить призы тоже.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 11:58
        Браво ЦСКА...
        Отличные показатели...

        Правда много воды утекло с тех пор...
        Сможет ли клуб быть опять среди "чистокапитальных" лидеров спустя 2 года ?
        Вскоре увидим...
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