ЦСКА попал в топ-20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»

УЕФА предоставил отчет по «чистому капиталу» европейских клубов за 2020-й финансовый год (сезон-2019/20).
ЦСКА в данном списке занимает 18-е место — €141 млн. Этот показатель в процентах от доходов армейцев за данный период равен 295% (лучший результат среди всех клубов в топ-20 по этому критерию). Российская команда располагается выше испанского «Атлетика» из Бильбао (€137 млн, 132% от дохода) и немецкого «Лейпцига» (€131 млн, 47%).
Топ-10:
«Манчестер Юнайтед» (€910 млн, 157%)
«Манчестер Сити» (€803 млн, 145%)
«Челси» (€583 млн, 125%)
«Реал» (€533 млн, 75%)
«Бавария» (€492 млн, 78%)
«Арсенал» (€394 млн, 101%)
«Тоттенхэм» (€387 млн, 84%)
ПСЖ (€355 млн, 63%)
«Боруссия» Дортмунд (€305 млн, 82%)
«Хоффенхайм» (€275, 237%)
Но, как факт и показатель, - годится...
Но, как факт и показатель, - годится...
А то он только за Зенит разъясняет...
А то он только за Зенит разъясняет...
https://youtu.be/sP7QlZ1Y4PY
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Для справки: Чистый капитал - это собственный капитал организации, который обычно рассчитывается по сумме активов за вычетом общих обязательств...
Так что "чистый капитал" вполне может быть грязным)...у Гинера уж точно)...
Для справки: Чистый капитал - это собственный капитал организации, который обычно рассчитывается по сумме активов за вычетом общих обязательств...
Так что "чистый капитал" вполне может быть грязным)...у Гинера уж точно)...
Простите за любопытство.
Простите за любопытство.
Нифига себе! Поздравляю!
Нифига себе! Поздравляю!
Интересно было бы глянуть за 2021 год
Интересно было бы глянуть за 2021 год
Отличные показатели...
Правда много воды утекло с тех пор...
Сможет ли клуб быть опять среди "чистокапитальных" лидеров спустя 2 года ?
Вскоре увидим...
Отличные показатели...
Правда много воды утекло с тех пор...
Сможет ли клуб быть опять среди "чистокапитальных" лидеров спустя 2 года ?
Вскоре увидим...