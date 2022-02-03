ЦСКА попал в топ-20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»

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сегодня, 11:52

УЕФА предоставил отчет по «чистому капиталу» европейских клубов за 2020-й финансовый год (сезон-2019/20).

ЦСКА в данном списке занимает 18-е место — €141 млн. Этот показатель в процентах от доходов армейцев за данный период равен 295% (лучший результат среди всех клубов в топ-20 по этому критерию). Российская команда располагается выше испанского «Атлетика» из Бильбао (€137 млн, 132% от дохода) и немецкого «Лейпцига» (€131 млн, 47%).

Топ-10:

«Манчестер Юнайтед» (€910 млн, 157%)

«Манчестер Сити» (€803 млн, 145%)

«Челси» (€583 млн, 125%)

«Реал» (€533 млн, 75%)

«Бавария» (€492 млн, 78%)

«Арсенал» (€394 млн, 101%)

«Тоттенхэм» (€387 млн, 84%)

ПСЖ (€355 млн, 63%)

«Боруссия» Дортмунд (€305 млн, 82%)

«Хоффенхайм» (€275, 237%)