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РПЛ заняла 6-е место в Европе по выручке за 2020-й финансовый год

сегодня, 11:28

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.

Отмечается, что в топ-10 лиг в 2020 финансовом году доходы по сравнению с 2019-м сократились у 9 чемпионатов (у РПЛ – на 11%). Единственное исключение – Бельгия. Доходы клубов местной лиги за период выросли на 7%.

Топ-10 лиг по доходам в 2020 финансовом году:

1. АПЛ (Англия) – 5,168 млрд евро (основной источник дохода – ТВ-контракт, 2,333 млрд евро);

2. Примера (Испания) – 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро);

3. Бундеслига (Германия) – 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро);

4. Серия А (Италия) – 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро);

5. Лига 1 (Франция) – 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро);

6. РПЛ (Россия) – 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро);

7. Суперлига (Турция) – 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро);

8. Эредивизи (Нидерланды) – 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро);

9. Про-Лига (Бельгия) – 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро);

10. Примейра (Португалия) – 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).

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Источник: tass.ru
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particular
particular
сегодня в 14:14
Непрозрачность РПЛ делает сложной оценку ее финансовой деятельности... И уж, тем более, оценивать ее нахождение в Топах и списках...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:08
777 лямов евро государство слило в пустоту
ДСА
ДСА
сегодня в 13:28
У нас все доходы от спонсоров - государственных монополий.
dok66
dok66
сегодня в 13:04
Шестое место после ТОП-5 вроде хорошо . А на самом деле 85% - это вливания спонсоров (Газпром и иже с ними) и ТВ. А где собственно заработанные клубами деньги (продажа билетов , атрибутики , выплаты от УЕФА и тд.) ? Поэтому если сопоставить эти две приведенные цифры - то мы где-то во втором десятке .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:01
В полном соответствии с табелью о рангах.Как говорил Глеб Жеглов :"Твоё дело шешнадцатое".
Futurista
Futurista
сегодня в 12:53
Отставание от топ 5 существенное...по игре - космическое...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:50
Выручка то хорошая, а где хорошая игра потерялась?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:42
По расходам на 6-м месте , а по игре на 10 месте в рейтинге УЕФА ...
Не в корня корм .
qnhu9xwzr59f
qnhu9xwzr59f
сегодня в 12:34
Сплошные спонсоры, без коммерции...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
По размеру этой государственной кормушки РПЛ в мире первая, с большим отрывом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:53
Ситуация как на кадрированой пасеке ПЧЁЛ НЕТ, а мёд есть))))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:48
Эх.... вот по этому поводу цензурных слов просто нет...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:45
С каких пор государственная кормушка стала называться коммерческой деятельностью?
Главный судья
Главный судья
сегодня в 11:37
Главный спонсор РПЛ - государство...так что называйте вещи своими именами не доходы от спонсоров и комер деятельности а доходы от ГОСУДАРСТВА...в лице клубов присосок.
протон
протон
сегодня в 11:31
Какой из этого вывод. Больше всего повезло болельщикам Португалии. В 2 раза дешевле нашего, а 2 команды в плей-офф лиги чемпионов. То есть и играют интересней и не дорого. Это конечно поверхностные рассуждения. но что-то в этом есть.
drug01
drug01
сегодня в 11:30
Это хорошо
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