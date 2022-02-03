РПЛ заняла 6-е место в Европе по выручке за 2020-й финансовый год

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сегодня, 11:28

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.

Отмечается, что в топ-10 лиг в 2020 финансовом году доходы по сравнению с 2019-м сократились у 9 чемпионатов (у РПЛ – на 11%). Единственное исключение – Бельгия. Доходы клубов местной лиги за период выросли на 7%.

Топ-10 лиг по доходам в 2020 финансовом году:

1. АПЛ (Англия) – 5,168 млрд евро (основной источник дохода – ТВ-контракт, 2,333 млрд евро);

2. Примера (Испания) – 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро);

3. Бундеслига (Германия) – 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро);

4. Серия А (Италия) – 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро);

5. Лига 1 (Франция) – 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро);

6. РПЛ (Россия) – 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро);

7. Суперлига (Турция) – 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро);

8. Эредивизи (Нидерланды) – 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро);

9. Про-Лига (Бельгия) – 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро);

10. Примейра (Португалия) – 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).