Сестра Лапорты в хунте «Барселоны», баланс клуба – минус 450 млн евро. Новые боссы требуют суда над Бартомеу

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вчера, 13:01

Наняли акул аудита, нашли много интересного.

Новый президент отвлекает грехами бывшего

Каталонская версия развенчания культа личности. Бартомеу изначально носили на руках, когда мечтал надуть мыльный пузырь до миллиардных годовых доходов, при этом забывал рассказать о чистой прибыли, кредитах и убытках. Возможно, не имел должной квалификации для управления подобной компанией. Аудиторы «Deloitte» нашли 1,35 млрд долгов.

Когда пару лет назад журналисты писали, что Бартомеу совершает ошибки, которые дорого обойдутся клубу, а многие фанаты «Барселоны» его защищали. Теперь аудиторы выяснили, что ошибки менеджера привели к потере 600 млн евро только за два сезона. И лишь 135 из них связаны с последствиями пандемии. А самая интересная находка – на счетах клуба сейчас «минус 450 млн евро».

Зарабатывали больше всех в мире, а денег нет. Лапорта натравит на прежних менеджеров агентство «Kroll». Контора из Нью-Йорка вела различные финансовые расследования, в том числе, искали «золото партии» в начале девяностых. Лапорте нужны эти парни, которые могут залезть в базы данных, чтобы собрать доказательства для судебных исков в адрес Бартомеу.

Все, что уже нашли, передали в прокуратуру. Поскольку сейчас «Барселона» может развалиться по второму кругу, возможно, Лапорта сам не выплывет, ситуация тяжелая, местным правоохранителям политически выгодно прикопать хотя бы Бартомеу. Адвокаты бывшего президента настаивают, что ничего нового не выявили, все законно. Но это их версия событий.

Лапорта и сам не приверженец чистой игры

Жоан пользуется кризисом, чтобы получить диктаторские полномочия? В июне сумел продавить поправку в «Этический кодекс» клуба, что позволило нанять родную сестру на должность главы нового отдела «Инклюзивности и разнообразия». Понятно, что пост не ключевой. Но тему работы клуба с людьми с инвалидностью и разных рас использовали специально, чтобы продавить само изменение.

Лапорта может нанять любого человека, независимо от конфликта интересов, если «профессиональная состоятельность оправдывает». После сестры в клуб пришла и кузина президента. Также в Каталонии судачат, что новый комплекс «Барселоны» — «Еspai Barca», позволит погреться у костра, в котором сожгут минимум 800-950 млн евро. Оценка стоимости от Феррана Ревертера – нового генерального директора клуба.

Проект, к которому «Барселона» готовилась годами, имеет размытую смету – от 800 миллионов до 1.5 миллиардов. Выглядит подозрительно, как и информация, что фонд зарплат был на 40% выше, чем у конкурентов. Переплачивали не только Месси. В итоге задолженности перед футболистами составляет 389 млн евро. Как и предполагали, Лионелю предложили подождать с выплатами до лучших времен.

Лапорта уже забыл, как сам был в центре похожих скандалов, и теперь обвиняет Бартомеу в работе с агентами. Якобы нормальная ставка для посредника – 5%, а «Барселона» платила 33%. трансфер Малкома из «Бордо» завершился тем, что некие люди получили наверх 10 млн евро. Также проверят переход Гризманна. Платили комиссионные сестре, отцу игрока, адвокату семьи и еще одному юристу.

Сообщается, что 15 млн евро отдали людям, которые продавали «космическую пыль» – право на первоочередный выкуп игроков. В списке были Сауль и Хосе Хименес из «Атлетико». Как видите, они не играют за «Барселону», а 15 миллионов уплыли. Также вспомнили обмены, вроде Артура на Пьянича. Сделки будут расследовать, ведь суммы явно завышены, чтобы вписаться в правила УЕФА .

Лично на Бартомеу пытаются повесить 30 млн евро, но Лапорта слишком активно копает яму предшественнику, забывая рассказать, как именно сам собирается не упасть с обрыва, если на балансе клуба полмиллиарда долгов? Пока выход нашли лишь в новых кредитах и потолке зарплат для новичков.

Вину лично Бартомеу будет сложно доказать

Как сказал новый генеральный директор клуба, исчезли некоторые документы. Похоже, украли миллионы, но это лишь допущение аудиторов. Впрочем, даже если оставить в стороне споры о «правильной» трансферной стоимости или адекватной комиссии агентам, остаются эпичные истории, вроде найма троллей за деньги клуба, чтобы они травили Месси, Бускетса и тренеров в социальных сетях.

Стоит удивляться, что на людей, которые подобным занимались, накопали много интересного? Жаль лишь, что прокуроры в Каталонии слабые. Россель – бывший президент «Барселоны», который подал в отставку на фоне скандала с трансфером Неймара, провел в тюрьме 21 месяц. Прокуратура требовала более 11 лет заключения. В итоге дорогущие адвокаты раскидали ответственность между всеми обвиняемыми в создании структуры по отмыванию миллионов клуба.

Россель и его семь подельников вышли на свободу, вину в полной мере доказать не сумели. Это не значит, что преступления не было, но суд счел 21 месяц заключения достаточным наказанием. С Бартомеу ждем похожую историю. А Лапорта этим разбирательством отвлекает от собственных сомнительных ходов. Хави пока не напоминает нового Гвардиолу по тренерскому таланту. И трансферная кампания клуба, мягко говоря, странная. Нахватали форвардов, а защищаться в Лиге Европы придется усилиями Араухо.

В клубе появились профессионалы, поэтому есть шанс, что сразу же воровать вагонами не начнут. Но идея со строительством, которое может обойтись в 800 миллионов, а может стоить полтора миллиарда евро, пахнет жаренным. «Барселона» пытается спастись от банкротства, но для этого надо продаться щедрому спонсору. Причем так, чтобы фанаты не взбунтовались и не сбросили текущую «хунту дерективу» с Лапортой во главе. Никто не верит, что ушлый президент – сила добра.

Возможно, это понимание поможет адекватно оценивать шаги Жоана, который пришел ради денег и власти. До этого он спокойно сидел на берегу, хотя видел, как Бартомеу сбрасывает труп клуба с моста в реку. Ждал, пока тело всплывет, чтобы зайти на трон, а фанаты сказали: «Хуже уже не будет». Если в самом богатом клуба планеты такой беспорядок, то страшно представить, что творится с растратами, выплатами агентам, наймом родственников или их фирм в мелких футбольных командах. Пока президент ФИФА работает личным консультантом шейхов накануне ЧМ -2022, глобальными проблемами футбола заняться некому.