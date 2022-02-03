Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что суммарный призовой фонд клубных турниров УЕФА — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — в условиях пандемии коронавируса увеличился до €2,7 млрд в год.
Призовой фонд трех клубных турниров УЕФА увеличится на 11% до более чем €2,7 млрд в год. Это увеличение распространяется по всей пирамиде футбола. Солидарные выплаты за развитие молодых игроков клубам, не участвующим в клубных турнирах УЕФА, по прогнозам, увеличатся более чем на 60%.
При достижении максимального результата в ЛЧ, команда может получить 85 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛЕ, команда может получить 8,5 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛК, команда может получить около 7 млн EUR
Получается команда просто вышедшая в групповой этап ЛЧ и ни разу не выигрывшая (только за выход в группу €15,64 млн)- уже заработает больше чем две команды вместе взятые победительницы ЛЕ и ЛК с триумфом прошедшие весь турнир....
Несправедливо....
При достижении максимального результата в ЛЧ, команда может получить 85 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛЕ, команда может получить 8,5 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛК, команда может получить около 7 млн EUR
Получается команда просто вышедшая в групповой этап ЛЧ и ни разу не выигрывшая (только за выход в группу €15,64 млн)- уже заработает больше чем две команды вместе взятые победительницы ЛЕ и ЛК с триумфом прошедшие весь турнир....
Несправедливо....