Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что суммарный призовой фонд клубных турниров УЕФА — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — в условиях пандемии коронавируса увеличился до €2,7 млрд в год.

Призовой фонд трех клубных турниров УЕФА увеличится на 11% до более чем €2,7 млрд в год. Это увеличение распространяется по всей пирамиде футбола. Солидарные выплаты за развитие молодых игроков клубам, не участвующим в клубных турнирах УЕФА , по прогнозам, увеличатся более чем на 60%.