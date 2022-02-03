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Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков

сегодня, 11:59

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что суммарный призовой фонд клубных турниров УЕФА — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — в условиях пандемии коронавируса увеличился до €2,7 млрд в год.

Призовой фонд трех клубных турниров УЕФА увеличится на 11% до более чем €2,7 млрд в год. Это увеличение распространяется по всей пирамиде футбола. Солидарные выплаты за развитие молодых игроков клубам, не участвующим в клубных турнирах УЕФА, по прогнозам, увеличатся более чем на 60%.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:10, ред.
Как-то не по-честноку делёжка.....

При достижении максимального результата в ЛЧ, команда может получить 85 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛЕ, команда может получить 8,5 млн EUR
При достижении максимального результата в ЛК, команда может получить около 7 млн EUR

Получается команда просто вышедшая в групповой этап ЛЧ и ни разу не выигрывшая (только за выход в группу €15,64 млн)- уже заработает больше чем две команды вместе взятые победительницы ЛЕ и ЛК с триумфом прошедшие весь турнир....
Несправедливо....
1 984
1 984
сегодня в 13:52
Это правильное решение.
beefs
beefs
сегодня в 13:05
а как насчет качества футбола...
vv66hmaeh622
vv66hmaeh622
сегодня в 13:02
Бабло лишним не бывает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
Капля в море...
drug01
drug01
сегодня в 12:34
Стоит драться за победы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:28
Доходы в футболе растут быстрее инфляции.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:06
Это хорошо коли так
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:06
Весомое пополнение .
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