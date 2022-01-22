ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Франция. Лига 1 2021/2022

Месси назвал Каррагера «ослом» после критики в свой адрес

вчера, 10:05

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал забавную историю, связанную с форвардом ПСЖ Лионелем Месси.

Однажды в эфире одной из передач я заявил, что Лео не является хорошим трансфером для парижан. После этого я захожу в инстаграм и вижу сообщение от Месси!

Я не буду показывать полный текст, но он назвал меня ослом! Месси, знай, что ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом на футбольном поле. Я не обижаюсь на тебя!

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 00:23
Месси - гнилой, избалованный человек. Я как раз сейчас пересмотрел фрагменты сезона 2010 г. Сейчас все возмущаются, что Месси отобрал у Левандовски Золотой мяч.
А как можно было в 2010 году дать Золотой мяч Месси???? Как? Не Снейдеру, не Милито, не Хави и не Иньесте, а Месси????
vlasovca
vlasovca ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 21:08
Просто ЛИЛЛЬ был хорош в прошлом сезоне в лиги - 1.Да и ПСЖ кроме чемпионата Франции и кубков этой страны существенного нечего не завоевал хоть с меской хоть без него.
SonicStar
SonicStar ответ vlasovca (раскрыть)
вчера в 18:58
Ну да, особенно в прошлом сезоне ПСЖ был первым )
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 18:36
Ещё как причем, в прошлом сезоне и Мбаппе не помогал... В конце и слили Лиллю..
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:33
Все правильно .. Каррагер - осел, а Месси - козел, т е. GOAT ..
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:22
Месси, ты сам осел или козел. Выбирай, что больше нравится...
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:01
ахахаха, Карра жжет, красавчик))) нормально поддел
Алексей Богатов
Алексей Богатов
вчера в 14:42
Ничего страшного, помню одного аргентинца, Ортега вроде, так у него кликуха была ослик
vlasovca
vlasovca ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:30
ПСЖ и без Месси во Франции первый был и есть.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ btca8gspt8wb (раскрыть)
вчера в 13:06
какие реакции, он бесхребетная амёба
амурец
амурец
вчера в 12:53
Каррагер прав, в том что Месси балласт, самое интересное Месси это сам знает вот и злится, ну а то что Каррагнр на него не обижается понятно, все знают на кого не обижаются
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:36
Джейми молодец!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:14
Месси его не оскорбил,так как Каррагер осел и есть,он же сам тоже признался,что он осел но нормальный осел.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:03
В этой истории весь зажравшийся Месси
lotsman
lotsman
вчера в 12:01
Звёзды любят губы надувать.
feris1
feris1
вчера в 11:57, ред.
А ещё персофаны гнома говорят что месси не чсвэшник.
Каррагер сказал,что трансфер месси в ПСЖ неудачная затея,за что аргентинский пешеход опустился до оскорблений в адрес Кррагера.
Это очередной раз подтверждает,что месси не терпит в свой адрес критики и правды.
btca8gspt8wb
btca8gspt8wb
вчера в 11:48
После 2:8 презираю Месси за его реакцию на поражение.
V For Vendeta
V For Vendeta
вчера в 11:46
Я бы ему ответил , что я хотя бы не аутист как он !
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ vlasovca (раскрыть)
вчера в 11:26
Скорее они его просто не заметили,трудно заметить пустое место)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:24
ПСЖ на первом месте?...а Месси причем здесь?)
kust07
kust07
вчера в 11:14
Погорячился Каррагер
Elliada
Elliada ответ vlasovca (раскрыть)
вчера в 11:07
В чем провал? ПСЖ на первом месте в чемпионате и вышли из группы в ЛЧ. Вот были бы на 7-ом месте, тогда уже были бы вопросы к Месси
Futurista
Futurista
вчера в 11:01
vlasovca
vlasovca
вчера в 11:00
Прав КАРРА трансфер ''мелкого'' для ПСЖ стал провальным.
Elliada
Elliada
вчера в 10:57
Может, Месси имел в виду осла из Шрека. Слишком много говорит Каррагер
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:43
Нормально ответил
UnnoPeso
UnnoPeso
вчера в 10:43
А ослик то, прав оказался))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:43
Как я понял, Каррагер в ответку назвал его козлом (GOAT).
1 984
1 984
вчера в 10:40
Детский сад.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:39
Сейчас не важно сам Месси написал это или кто другой за него это сделал, как часто это бывает, важно то как повёл себя Каррагер. Молодец, что не стал устраивать перестрелку в нехорошем тоне. Многие кстати воспользовались бы таким хайпом.
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