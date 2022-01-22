Месси назвал Каррагера «ослом» после критики в свой адрес

Бывший защитник «Ливерпуля» рассказал забавную историю, связанную с форвардом ПСЖ .

Однажды в эфире одной из передач я заявил, что Лео не является хорошим трансфером для парижан. После этого я захожу в инстаграм и вижу сообщение от Месси!

Я не буду показывать полный текст, но он назвал меня ослом! Месси, знай, что ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом на футбольном поле. Я не обижаюсь на тебя!