Месси назвал Каррагера «ослом» после критики в свой адрес

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал забавную историю, связанную с форвардом ПСЖ Лионелем Месси.
Однажды в эфире одной из передач я заявил, что Лео не является хорошим трансфером для парижан. После этого я захожу в инстаграм и вижу сообщение от Месси!
Я не буду показывать полный текст, но он назвал меня ослом! Месси, знай, что ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом на футбольном поле. Я не обижаюсь на тебя!
А как можно было в 2010 году дать Золотой мяч Месси???? Как? Не Снейдеру, не Милито, не Хави и не Иньесте, а Месси????
А как можно было в 2010 году дать Золотой мяч Месси???? Как? Не Снейдеру, не Милито, не Хави и не Иньесте, а Месси????
Каррагер сказал,что трансфер месси в ПСЖ неудачная затея,за что аргентинский пешеход опустился до оскорблений в адрес Кррагера.
Это очередной раз подтверждает,что месси не терпит в свой адрес критики и правды.
Каррагер сказал,что трансфер месси в ПСЖ неудачная затея,за что аргентинский пешеход опустился до оскорблений в адрес Кррагера.
Это очередной раз подтверждает,что месси не терпит в свой адрес критики и правды.