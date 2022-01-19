ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи.
Любопытно, что москвичи выложили вот такую вымышленную переписку переговоров с турком:
Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ.
Отметим, что после шквала критики пост был удален.
"Наташами" к слову в Турции называют путан!
"Наташами" к слову в Турции называют путан!
( У СпаМа научились очевидно)
( У СпаМа научились очевидно)
По-моему ЦСКА гниет. Это видно по всему - смене тренеров, невыполненным обещаниям, второсортным игрокам, интригам, результатам, и так далее. Но чтоб про наших женщин... блин, будь я фанатом ЦСКА, я бы сгорел со стыда.
По-моему ЦСКА гниет. Это видно по всему - смене тренеров, невыполненным обещаниям, второсортным игрокам, интригам, результатам, и так далее. Но чтоб про наших женщин... блин, будь я фанатом ЦСКА, я бы сгорел со стыда.
Оркестр будет ? ( Музыканты из СпаМа))))
Оркестр будет ? ( Музыканты из СпаМа))))
Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».
И вот снова на те же грабли (С)
Ничему жизнь не учит...
Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».
И вот снова на те же грабли (С)
Ничему жизнь не учит...
К сожалению и глупости бывают.
К сожалению и глупости бывают.
Знакомый поехал в Стамбул,он руководитель танцевальный группы,они показывали концерт,потом пошли в бассейн и руковолитель крикнул Наташа была такая танцовшица у них с этим именем)и сразу подошли местные и спрашивают,где наташа(ш...а), и подошла и ели удалось объяснить,что она нормальная Наташа,чтобы отошли итд.
Виноваты туристки сами,дают всем без разбора,поэтому все они для них наташи.
Знакомый поехал в Стамбул,он руководитель танцевальный группы,они показывали концерт,потом пошли в бассейн и руковолитель крикнул Наташа была такая танцовшица у них с этим именем)и сразу подошли местные и спрашивают,где наташа(ш...а), и подошла и ели удалось объяснить,что она нормальная Наташа,чтобы отошли итд.
Виноваты туристки сами,дают всем без разбора,поэтому все они для них наташи.
Позорище и стыдоба
Позорище и стыдоба
Это позор какой то... Надеюсь не надо объяснять кто такие "Наташи" для турок.
https://youtu.be/Ty2FVORVTQM
Это позор какой то... Надеюсь не надо объяснять кто такие "Наташи" для турок.