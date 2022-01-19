ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

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сегодня, 17:25

ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника .

Любопытно, что москвичи выложили вот такую вымышленную переписку переговоров с турком:

Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ.

Отметим, что после шквала критики пост был удален.