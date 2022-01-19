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ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ»

сегодня, 17:25

ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи.

Любопытно, что москвичи выложили вот такую вымышленную переписку переговоров с турком:

Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ.

Отметим, что после шквала критики пост был удален.

ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ»

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 18:28
А за что, простите, извинились-то? Просто шутка, основанная на честности. Не соврали ведь.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 18:26
какими нужно быть конченными лошками чтобы так сильно не любить свою страну и не уважать наших женщин? пресс-служба цска пробила дно!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:18, ред.
Мляяя! Орлы в клетках, тиктокерши, видео онаниста, теперь вот это!!! И зрЯплаты не соответствующие месту России в рейтинге... В этом весь наш футбол. Долбоящеры короче..
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:16
Из музыкантов (прости , Господи) будут только Сергей Жуков с Акинфеврой
4RT
4RT
сегодня в 18:16
Переплюнули даже спартаковских 56ов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:14
Мы ждём тебя в нашем клубе Языджи!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:13, ред.
Пресс служба ЦСКА продолжает долбиться в дно!
"Наташами" к слову в Турции называют путан!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 18:12
Гори, гори ясно, чтобы не погасло)))
( У СпаМа научились очевидно)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:08, ред.
Ничего более унижающего российское общество, я в нашем футболе еще не видел. Были, конечно, "Сдох ваш Яшин" и прочие гадости, но ТАКОГО....

По-моему ЦСКА гниет. Это видно по всему - смене тренеров, невыполненным обещаниям, второсортным игрокам, интригам, результатам, и так далее. Но чтоб про наших женщин... блин, будь я фанатом ЦСКА, я бы сгорел со стыда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сочный сочень (раскрыть)
сегодня в 18:08
Где хоронить будешь ?
Оркестр будет ? ( Музыканты из СпаМа))))
makkie
makkie
сегодня в 18:06
Болельщики ЦСКА вроде бы совсем недавно возмущались видео, где тиктокерша в клубной форме на поле стадиона «исполняла тверк и рукой имитировала стимуляцию полового члена».
Клуб их услышал, было заявление со словами «ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».
И вот снова на те же грабли (С)

Ничему жизнь не учит...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 18:04
Хотели задеть Смородскую, Зарему?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:04
Чтото мы шутить стали как Спартаковцы,стыдно!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:03
Это у кого-то Омикрон из уст наружу выходит
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 18:02
СММ-щики у спартака учатся что ли?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:02
Извинились во время, человеку свойственно ошибаться.
К сожалению и глупости бывают.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:02
Да, обложаться так ещё надо уметь! Причём у них главный редактор сама девушка "Наташа"! По себе людей не судят!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:02, ред.
А раньше эту команду называли "команда лейтенантов", а теперь такое... никакого чувства собственного достоинства.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:55
Наташа на турецком ш.....а.
Знакомый поехал в Стамбул,он руководитель танцевальный группы,они показывали концерт,потом пошли в бассейн и руковолитель крикнул Наташа была такая танцовшица у них с этим именем)и сразу подошли местные и спрашивают,где наташа(ш...а), и подошла и ели удалось объяснить,что она нормальная Наташа,чтобы отошли итд.
Виноваты туристки сами,дают всем без разбора,поэтому все они для них наташи.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 17:55
После такой выходки ЦСКА для меня умер как клуб
Позорище и стыдоба
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:53
Наташа, Наташа Волочкова ?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:53
Это ж как надо не любить свою страну, что бы такое брякнуть!
Это позор какой то... Надеюсь не надо объяснять кто такие "Наташи" для турок.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:51
Я так понимаю руководство ЦСКА своих жён тоже подразумевает под «Наташами»
Mi6
Mi6
сегодня в 17:50
Какой же убогий юмор
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:48
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
сегодня в 17:48
Типа, приезжай, Юсуф, у нас в России много женщин с низкой социальной ответственностью, с которыми ты сможешь легко переспать, если расшифровывать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:47
ЦСКА — Языджи: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:47, ред.
Господи, ну и позорище. Зато теперь понятно отношение руководства ЦСКА к женскому населению страны и болельщицам в частности, за кого они их считают
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:47
Не понял юмора, слишком вульгарно в ЦСКА такой юмор не прокатит, тут шутники будь здоров.
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:41
ЦСКА привыкло соревноваться со Спартаком. В плане неадекватности СММ службы решили видимо тоже посоревноваться
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