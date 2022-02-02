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Живоглядов — о подготовке к возобновлению сезона: «Настроение хорошее»

вчера, 22:53

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о подготовке к возобновлению сезона в РПЛ:

Настроение хорошее, потому что у нас была пауза и 4 дня выходных. Удалось выбраться в Москву, в Россию слетать на короткое время. Сейчас с боевым настроем приступаем ко вторым сборам. У нового тренерского штаба есть время для того, чтобы привить нам свои идеи. Дать понять, что они от нас хотят. В сезоне было много матчей и не было времени для наработок их идей.

Плановые тесты мы сдаём каждые 6 месяцев, когда возвращаемся из отпуска. Они смотрят на наше функциональное состояние. Тесты нужны, чтобы понять в каком состоянии у игрока обе ноги. Чтобы всё компенсировать и выровнять потом.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 23:13
Скоро на поле в игре
beefs
beefs
вчера в 23:06
Нормальная подготовка, скоро продолжение...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:05
В начале сезона все оптимисты
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