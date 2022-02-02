Живоглядов — о подготовке к возобновлению сезона: «Настроение хорошее»

Защитник московского «Локомотива» рассказал о подготовке к возобновлению сезона в РПЛ :

Настроение хорошее, потому что у нас была пауза и 4 дня выходных. Удалось выбраться в Москву, в Россию слетать на короткое время. Сейчас с боевым настроем приступаем ко вторым сборам. У нового тренерского штаба есть время для того, чтобы привить нам свои идеи. Дать понять, что они от нас хотят. В сезоне было много матчей и не было времени для наработок их идей.

Плановые тесты мы сдаём каждые 6 месяцев, когда возвращаемся из отпуска. Они смотрят на наше функциональное состояние. Тесты нужны, чтобы понять в каком состоянии у игрока обе ноги. Чтобы всё компенсировать и выровнять потом.