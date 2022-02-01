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«Спартак» проведёт третий сбор в Турции или Сочи

сегодня, 14:49

«Спартак» проведет третий, заключительный зимний сбор в Турции или Сочи, сообщает источник.

На данный момент московский клуб работает в Эмиратах, сбор продлится до 12 февраля, далее команде будут предоставлены три дня выходных, после чего начнется заключительный этап подготовки.

Третий сбор пройдет в Турции или Сочи — он продлится до 20-21 февраля, а затем команда вернется в Москву.

26 февраля в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Также накануне «Зенит» назвал соперников на сборах в Португалии.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:28
Короче на черноморье
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:08
В турции дешевле значит в Сочи.
Futurista
Futurista ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:04
В Испании кони поляну вытоптали)...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:06
На Испанию денег не хватило.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:51
Главное подготовиться хорошо
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