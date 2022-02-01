«Спартак» проведёт третий сбор в Турции или Сочи

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сегодня, 14:49

«Спартак» проведет третий, заключительный зимний сбор в Турции или Сочи, сообщает источник.

На данный момент московский клуб работает в Эмиратах, сбор продлится до 12 февраля, далее команде будут предоставлены три дня выходных, после чего начнется заключительный этап подготовки.

Третий сбор пройдет в Турции или Сочи — он продлится до 20-21 февраля, а затем команда вернется в Москву.

26 февраля в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ .

Также накануне «Зенит» назвал соперников на сборах в Португалии.