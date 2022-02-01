«Локомотив» начал второй сбор в Испании

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сегодня, 14:57

Пресс-служба «Локомотива» объявила о начале второго сбора команды в испанской Марбелье, который продлится до 19 февраля.

Состав команды на сборы:

Вратари: Гильерме, Худяков, Савин, Матюнин.

Защитники: Пабло, Едвай, Черный, Ротенберг, Магкеев, Мампасси, Рыбус, Живоглядов, Ненахов, Тикнизян.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Марадишвили, Миранчук, Бека Бека, Рыбчинский, Керк, Куликов, Борисенко, Петров, Бабкин.

Нападающие: Кухта, Хлынов, Исидор.

Нападающий Франсуа Камано проходит дополнительное медицинское обследование и присоединится к команде в ближайшие дни. До этого в «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном уходе Камано.

На текущих сборах красно-зеленые планируют провести три товарищеские игры. Первые две встречи состоятся против соперников из Швеции, а в третьем матче «Локо» встретится с норвежцами.

4 февраля. «Локомотив» — «Мальме»

10 февраля. «Локомотив» — «Гетеборг»

19 февраля. «Локомотив» — «Мольде»