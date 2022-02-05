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«Это сказка». Игрок «Мидлсбро»  — о победе над «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 12:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброЗакончился после серии пенальти

Защитник «Мидлсбро» Сулейман Бамба поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти) в Кубке Англии.

Я хотел пробить пенальти. В такие моменты я осознаю, что всё ещё играю в футбол. Нас очень хорошо поддерживали фанаты в выездном поединке, и сегодня мы были готовы. Во время моего лечения были сложные моменты, но тяжёлая работа, поддержка моей семьи и футбольного сообщества помогли. Без их поддержки я бы не смог всё это преодолеть. У меня всё ещё есть желание продолжать играть в футбол. Буду наслаждаться этим вечером.

Это сказка — наслаждаться возвращением на поле после всего, через что я прошёл, и пусть эта сказка продолжается долго. В Кубке Англии никогда не знаешь, что тебя ждёт: мы только что обыграли одного из фаворитов в лице МЮ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:55
Для него это сейчас самая крупное достижение
Djebrael
Djebrael
сегодня в 14:04
Удача вам улыбнулась
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 13:58
Ну сказка не сказка.... а вот фортуна вам улубнулась
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:53
Это была последняя победа в кубке!
Futurista
Futurista
сегодня в 13:48
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:31
МЮ не повезло...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:30
Скажите спасибо Тейлору, в сказках которого можно подыграть себе рукой в штрафной и после этого пробить по воротам
allemz
allemz
сегодня в 13:01
Забить с нарушением правил и выиграть по пенкам - действительно сказка, слушатели будут офигевать)
Cat01
Cat01
сегодня в 12:53
Победа и память на всю жизнь
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:50
Это уже быль
ОПС
ОПС
сегодня в 12:47
Это не сказка, а жизнь в английском футболе.
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