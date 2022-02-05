Защитник «Мидлсбро» поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти) в Кубке Англии.

Я хотел пробить пенальти. В такие моменты я осознаю, что всё ещё играю в футбол. Нас очень хорошо поддерживали фанаты в выездном поединке, и сегодня мы были готовы. Во время моего лечения были сложные моменты, но тяжёлая работа, поддержка моей семьи и футбольного сообщества помогли. Без их поддержки я бы не смог всё это преодолеть. У меня всё ещё есть желание продолжать играть в футбол. Буду наслаждаться этим вечером.