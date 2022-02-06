Чалов дебютирует за «Базель». Фёдор в основе на матч против «Сьона»

Нападающий Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе «Базеля» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона».
Эта игра станет для россиянина дебютной в футболке «Базеля».
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 // #FCBSIO— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 6, 2022
Your 𝐅𝐂𝐁 team for this afternoon's visit of FC Sion! 🔴🔵 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/BXYVwYNe3m
У нас его перехвалили, было очень много шумихи вокруг него. Психологически сломался. Там, же ему надо работать и работать, а иначе толку не будет.
У нас его перехвалили, было очень много шумихи вокруг него. Психологически сломался. Там, же ему надо работать и работать, а иначе толку не будет.