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Чалов дебютирует за «Базель». Фёдор в основе на матч против «Сьона»

вчера, 15:31
БазельЛоготип футбольный клуб Базель3 : 3Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Нападающий Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе «Базеля» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона».

Эта игра станет для россиянина дебютной в футболке «Базеля».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:35
Удачно дебютировать, Федор.....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:53
Голов много забито похоже не будет.
санек002
санек002
вчера в 16:32
удачи Федору!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 16:29
Был один Федот за бугром, да не тот. Может этому фартанет!!!
112910415
112910415
вчера в 16:24
важный день, очень !
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:02
Сыграть как ты умеешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:56
Удачи ему на новом месте...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:46
Удачи Фёдору, будем болеть за него!
lotsman
lotsman
вчера в 15:45
С дебютом Фёдор и удачи.
1 984
1 984
вчера в 15:42
Удачи Феде! То как он сейчас себя проявит предопределит всю последующую карьеру.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:39
Я много критиковал Чалова, но было за что. Сегодня хочу пожелать ему успеха. Хорошо, что отважился и уехал, пусть не в топовый чемпионат, но в серьёзную команду.
У нас его перехвалили, было очень много шумихи вокруг него. Психологически сломался. Там, же ему надо работать и работать, а иначе толку не будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:39
Очень быстро!
particular
particular
вчера в 15:38
Федечке, для начала, мяч в дебюте... А дальше по нарастающей...
Брулин
Брулин
вчера в 15:37
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