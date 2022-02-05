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Джеймс, Пулишич и Тьяго Силва пропустят игру с «Плимутом»

сегодня, 09:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл15:30 Не начался

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации в клубе перед матчем 4-го раунда Кубка Англии с «Плимутом», которая состоится сегодня:

В нашем распоряжении нет Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Рубена Лофтус-Чика, все они травмированы. Все остальные, кроме Тиаго Силвы и Кристиана Пулишича, тренировались. Очень редко у нас бывает четыре тренировки для подготовки к игре, и приятно дать чуть больше физической нагрузки, чем обычно.

Кристиану Пулишичу, который в конце этой недели прибыл из сборной США, тренерский штаб «Челси» решил дать несколько выходных.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:26
Для Челси это не критично
1 984
1 984
сегодня в 10:54
Сегодня справятся и без них.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:53
Всем скорейшего выздоровления.
qvj87mnbp5gf
qvj87mnbp5gf
сегодня в 10:38
И без них разберутся
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:35
Должны и без них справиться
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Есть резерв???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:07
Не тот матч, где надо напрягать последние жилы, но и расслабляться тоже не стоит. Сенсации на то и сенсации, что бы иногда быть. Но в данном матче вряд ли на это стоит надеяться, всё таки разница в классе огромнейшая и есть возможность дать поиграть резервистам.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:50
Ну даже если и резервисты сыграют, то должны побеждать
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:50
Не сильная потеря, есть замена
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