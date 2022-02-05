Джеймс, Пулишич и Тьяго Силва пропустят игру с «Плимутом»

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сегодня, 09:48

Наставник лондонского «Челси» рассказал о ситуации в клубе перед матчем 4-го раунда Кубка Англии с «Плимутом», которая состоится сегодня:

В нашем распоряжении нет Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Рубена Лофтус-Чика, все они травмированы. Все остальные, кроме Тиаго Силвы и Кристиана Пулишича, тренировались. Очень редко у нас бывает четыре тренировки для подготовки к игре, и приятно дать чуть больше физической нагрузки, чем обычно.