Свинов — о ничьих «Спартака»: «Лучше ошибаться сейчас, чем в РПЛ»

Голкипер «Спартака» поделился мыслями после ничьей с малазийским «Джохором» (1:1) в товарищеском матче. Красно-белые сыграли на сборе вничью третий раз подряд.

Не обращаем внимание на результат, главное – игра, картинка игры. Даже лучше сейчас ошибаться, чем потом в чемпионате.

«Джохор» немного проблем создавал, единственное – высокую планку единоборств создали, жестко шли, очень много фолов, чуть ли не сбили этим темп игры. В целом хорошая команда.

Что скажу о потасовке? Саша Соболев сфолил, его толкнули, и, чтобы ничего не было, подбежали, разнимали. Обошлось без рукоприкладства, слава богу. Это точно лишнее и для нас, и для команды-соперника. Что касается пенальти, который я не отбил, то это дело случая.

В «Спартаке» я уже адаптировался, очень хороший коллектив, особенно вратарский. Артем Ребров дает максимально ценные советы и хорошо помогает.

По поводу возможного дебюта в матче с ЦСКА не ко мне вопрос. Тренерский штаб примет правильное решение. Конечно, стремление есть, но будет играть сильнейший. Тренеры будут ставить на игру самого сильного.

Если мне представится шанс сыграть в каком-либо матче, надо быть готовым на все 100%, а для этого нужно работать и не опускать руки вне зависимости от того, кто играет.