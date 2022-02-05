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Свинов — о ничьих «Спартака»: «Лучше ошибаться сейчас, чем в РПЛ»

сегодня, 21:04
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Голкипер «Спартака» Илья Свинов поделился мыслями после ничьей с малазийским «Джохором» (1:1) в товарищеском матче. Красно-белые сыграли на сборе вничью третий раз подряд.

Не обращаем внимание на результат, главное – игра, картинка игры. Даже лучше сейчас ошибаться, чем потом в чемпионате.

«Джохор» немного проблем создавал, единственное – высокую планку единоборств создали, жестко шли, очень много фолов, чуть ли не сбили этим темп игры. В целом хорошая команда.

Что скажу о потасовке? Саша Соболев сфолил, его толкнули, и, чтобы ничего не было, подбежали, разнимали. Обошлось без рукоприкладства, слава богу. Это точно лишнее и для нас, и для команды-соперника. Что касается пенальти, который я не отбил, то это дело случая.

В «Спартаке» я уже адаптировался, очень хороший коллектив, особенно вратарский. Артем Ребров дает максимально ценные советы и хорошо помогает.

По поводу возможного дебюта в матче с ЦСКА не ко мне вопрос. Тренерский штаб примет правильное решение. Конечно, стремление есть, но будет играть сильнейший. Тренеры будут ставить на игру самого сильного.

Если мне представится шанс сыграть в каком-либо матче, надо быть готовым на все 100%, а для этого нужно работать и не опускать руки вне зависимости от того, кто играет.

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Свинов Илья
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:58
Лучше меньше беспокоиться
ABir
ABir
сегодня в 22:40
Хорошо, что атмосфера нормальная
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:05
Лучше конечно ошибаться в контрольной (как Черчесов говорит) игре, чем в официальной, но еще лучше вообще поменьше ошибаться.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Ну а как без надежды?))
pomor45
pomor45
сегодня в 21:43
Соперникам лучше, чтобы ошибались и в РПЛ, как сейчас.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:40
Свинов на что то надеется?
drug01
drug01
сегодня в 21:11
Верно все победы впереди
yen24gt362he
yen24gt362he
сегодня в 21:09
А вот это правильно.
протон
протон
сегодня в 21:07
Мне нравится, что он дает стелящиеся длинные передачи во фланги, именно стелящиеся, Максименко мог в колено дать, Селихов старается подлинее, во всяком старался в конце прошлого сезона.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:06
Полностью с ним согласен!
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