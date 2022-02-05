ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Онопко: «Фанаты „Бетиса“ уверены, что „Зенит“ будет разгромлен»

сегодня, 20:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Виктор Онопко, член тренерского штаба сборной России, рассказал о подготовке «Зенита» к матчам с «Бетисом» в Лиге Европы после визита на сбор петерургской команды в Португалии.

Почему следующий матч с «Копенгагеном» «Зенит» проведет в закрытом режиме? Все просто – чтобы не раскрывать карты перед «Бетисом». Обычная практика. Но к Онопко это не относится – мне пока еще доверяют, ха-ха!

Семак собирается посмотреть «Бетис» до игры с ним? Знаю, что очень этого хочет. Тем более что от Лагуша до Севильи, где в следующем туре «Бетис» принимает «Вильярреал», не больше трех часов езды.

Что происходит в стане соперника «Зенита»? В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме: идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».

Кстати, недавно, после кубкового матча с «Реалом Сосьедад», которому «Бетис» забил четыре гола, разразился судейский скандал. При счете 1:0 соперник из Сан-Себастьяна забил мяч, который был несправедливо отменен ВАР. Что сразу же подтвердили все телеканалы. Но, как говорится, поезд уже ушел.

«Зенит» и «Бетис» сыграют 17 и 24 февраля.

Также Онопко рассказал о разговоре с Артёмом Дзюбой.

Все новости
Свинов — о ничьих «Спартака»: «Лучше ошибаться сейчас, чем в РПЛ»
Сегодня, 21:04
«Мы прибавили во многих компонентах». Едвай — о сборах «Локомотива»
Сегодня, 19:12
Бышовец — о Чернове в «Спартаке»: «Уровень клубного патриотизма снизился»
Сегодня, 15:44
Шалимов: «Шатов должен быть лидером в „Урале“»
Сегодня, 13:01
Адамов рассказал, что президент «Урала» посоветовал ему перейти в «Зенит»
Сегодня, 08:33
Карпин: «Возможно, будем рассматривать Скопинцева в сборную России»
Вчера, 19:38
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 22:50
Хоть Онопко и насквозь красно-белый, но он прав !
Бетис разорвёт бомжей !
Сп62
Сп62
сегодня в 22:19
Если питерцы не ринутся с открытым забралом, то можно расчитывать на достойный результат.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:19
Да в этом многие уверены
drug01
drug01
сегодня в 22:18
Дзюба спасёт Зенит
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:17
Ну если ОНОПКА , то да !
112910415
112910415
сегодня в 22:06
говорят, Дзюба в защите очень эффективен !
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:04
Семак:"У меня в контракте нет пункта пройти дальше Бетиса."🤗
Главный судья
Главный судья
сегодня в 22:02
    sir_Alex
    sir_Alex ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 21:49
    А где «Реал» Мадрид в списке грандов? 😜
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 21:47
    У нас большинство тоже так считает
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 21:44
    Все фанаты верят в победу СВОЕЙ команды.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 21:39
    К гадалки не ходи!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 21:34
    Поживём - увидим.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 21:31
    В этом разгроме уверены и фанаты зенита просто вида не подают.
    valt134
    valt134
    сегодня в 21:30
    Проиграть может Любой. Но не имеет права Чемпион России быть «разгромленным «каким-то там Бетисом». Вот и воочию сравним нашего чемпиона с испанским середняком. И сделаем выводы. В любом случае Удачи Зениту.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:23
    Фанатам Зенита дела нет. Они на матч не собираются.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 21:20, ред.
    Бетис сейчас смотрится очень мощно. И вполне возможно что Зенит не сможет ничего противопоставить. Особенно глядя на гений Семака который в игре ничего особо не значащей с Мальмё выставил пять защитников. То боюсь представить что он в игре против Бетиса предпримет. Очень жалко становится за Ракицкого, который останется как один в поле воин и ещё засланный казачок Деян Ловрен который будет помогать Бетису отвлекать Ракицкого. Про Дзюбашку и говорить не приходится, стоит тот дуб в поле одиноко , не зная как противостоять ветрам !
    Незнаю что там в итоге получится, но уж точно будет совершенно не сладко для Зенита. Всё равно пожелаю только Удачи Питерцам, Вера, Надя, и Любовь !!! Всем Добра !!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 21:17
    Все решится на поле . А фанаты ...??? Ну на то они и фанаты , что бы быть преданными своим клубам .
    Gloomy59
    Gloomy59
    сегодня в 21:13
    Дзюба и Семак одной левой этот Бетис сделают!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 21:11
    Пусть так и думают,а игра рассудит
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 21:10
    Так и будет скорее всего.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 21:08
    Легко никому не будет, а на счёт разгрома, наш чемпион это не Реал Сосьедад, так просто не сдастся.
    старина
    старина
    сегодня в 21:06
    Разгром врядли,но Бетис однозначный фаворит
    particular
    particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 20:57, ред.
    Есть вероятность, что защита Зенита, не подверженная ветхости и дряхлости, сможет бодро и резко реагировать на все выпады испанцев-выскочек :))
    Серж перестраховывается :)) Глаза боятся, а руки делают :)) Руки мастера :))
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 20:57
    .
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 20:57
    По крайней мере шансов на проход маловато у Зенита
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 20:52, ред.
    Семаку лучше вообще последние игры и результаты "Бетиса" лучше не видеть, а то "Зенит" всей командой поставит обороняться:
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 20:44
    Фаны Бетиса дружат с фанатами Спартака?
    Обычно желания с реальностью расходятся.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 20:43
    Не только фанаты Бетиса))
    beefs
    beefs
    сегодня в 20:37
    Интересно, они уверены что Зенит будет не обыгран а разгромлен...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100