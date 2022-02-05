Онопко: «Фанаты „Бетиса“ уверены, что „Зенит“ будет разгромлен»

, член тренерского штаба сборной России, рассказал о подготовке «Зенита» к матчам с «Бетисом» в Лиге Европы после визита на сбор петерургской команды в Португалии.

Почему следующий матч с «Копенгагеном» «Зенит» проведет в закрытом режиме? Все просто – чтобы не раскрывать карты перед «Бетисом». Обычная практика. Но к Онопко это не относится – мне пока еще доверяют, ха-ха!

Семак собирается посмотреть «Бетис» до игры с ним? Знаю, что очень этого хочет. Тем более что от Лагуша до Севильи, где в следующем туре «Бетис» принимает «Вильярреал», не больше трех часов езды.

Что происходит в стане соперника «Зенита»? В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме: идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».

Кстати, недавно, после кубкового матча с «Реалом Сосьедад», которому «Бетис» забил четыре гола, разразился судейский скандал. При счете 1:0 соперник из Сан-Себастьяна забил мяч, который был несправедливо отменен ВАР. Что сразу же подтвердили все телеканалы. Но, как говорится, поезд уже ушел.