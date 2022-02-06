ГлавнаяНовостиПротоколыШвейцария. Суперлига 2021/2022

Чалов отыграл 88 минут в дебютном матче за «Базель»

вчера, 18:25
БазельЛоготип футбольный клуб Базель3 : 3Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

В рамках 20-го тура швейцарской Суперлиги встречались «Базель» и «Сьон». Матч завершился результативной ничьёй (3:3).

Отметим, что этот поединок стал первым для российского форварда Фёдора Чалова в «Базеле». Он провёл на поле 88 минут и отметился жёлтой карточкой в концовке первого тайма.

Напомним, Чалов арендован «Базелем» до конца сезона.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 00:53
С дебютом.
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 23:42
Не самая удачная дебютная статистика....
Чалов дважды пробил за матч – 1 раз мимо ворот.
Отдал 12 точных пасов из 20 (60%)
3 раза из 8 выиграл борьбу за позицию
15 раз потерял мяч.

...спишем на адаптацию....
Скоро прорвёт...начнёт колотить не остановишь...ибо чемпионат Швейцарии забивной...
Первые 3 команды забили более 130-ти голов на троих...и это только за 20 туров.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:09
Удачи Феде, возвращай уверенность и в Спартак
112910415
112910415
вчера в 20:21
новичок рискует не выйти в следующем матче
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:41
Нормальный первый блин ( комом ), проявил характер, показал, что кое что умеет,
Уверен, что в следующей игре выйдет в основе. Удачи Фёдору.
Байкал-38
Байкал-38 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 19:26
Я описал, что видел, чисто по игре.
Это получается он последние годы всегда под нагрузками играл? А я то думал, что деградирует, а тут вон какое объяснение!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:26, ред.
Незнаю вообще как оценивать вообщем этот переход со стороны руководства Базеля. Базель в своём чемпионате находится на втором месте турнирной таблицы и уж точно будет играть в еврокубках. Ну вот Чалов как нападающий и как усиление чем вообще мог заинтересовать такой клуб и руководство. Очень странное решение, напоминает переход Кокорина в Фиорентину . Ничем не обоснованное решение. По факту можно было же просто даже через ютуб найти игры ЦСКА и убедиться в посредственности этого игрока . Статистика и КПД Чалова как игровой единицы, можно смело отнести к нулевому показателю . И даже сегодняшний матч тому яркое подтверждение и показатель его никчёмности , где он только мешал играть и скорее всего из-за этого и получил ещё и жёлтую карточку. Незнаю как долго ещё хватит терпение руководства Базеля и тренерского штаба, но думаю что скамейку для полировки уже можно подберать . Конечно всегда хочется видеть наших парней отезжающих в другие чемпионаты , в лучшем свете , но увы кроме Головина и вспомнить добрым словом некого на сегодняшний день. Увы как бы это было не грустно, но таковы реалии сегодняшнего футбола России . Всем Добра !!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:21
Он под нагрузками со сборов приехал, врядли он полетел бв сразу
drug01
drug01
вчера в 19:09
Молодец Фёдор
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:08
Смотрел матч полностью. Чалов за час игры запомнился тем, что получил ЖК и лег под стенкой во время штрафного в исполнении Сьона, с которого они и забили. Потом при счёте 3:2 загубил два отличнейших голевых момента, забивай и победа.
Почему его заменили только на 88 минуте не понятно, Базель играл в меньшинстве.
Понятно, что первый матч в новой команде, но Чалов был чужеродным организмом в структуре команды.
А может Чалов в подсознании думал, что играет по армейский? Форма очень похожа, вот и не перестроился.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:05
посмотрим поставят ли его на следующий матч.
4RT
4RT
вчера в 19:05
В статистику попал
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:04
Пока ничего не показал.
beefs
beefs
вчера в 18:54
ну что же с первым матчем, так держать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:54
Всё как по накатанной. Стабильность это класс игрока !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:51
Лучше бы голом отметился чем ж.к.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:48, ред.
С дебютом в Европе, Федор.....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:48
Лиха беда начало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:38
Чалов отыграл 88 минут за один матч, а Коко 29 минут за год. Есть разница?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:35
С дебютом Фёдора
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:33
лучше бы он в Факел Воронеж перешёл хотя и там надо тоже забивать
particular
particular
вчера в 18:30
Была надежда, что Федюня поменяет опостылевшую работу в РПЛ на вдохновенный труд в ПроЛиге... Увы, дебют всухую...
lotsman
lotsman
вчера в 18:29
Надо отмечаться голами, а не карточками.
протон
протон
вчера в 18:28
кокорин заплакал....
протон
протон
вчера в 18:28
В первом голе Штокера, классно открылся справа,но пробил Штокер филигранно в угол,не став пасовать Феде...во втором голе просто не помешал Ндойе пробить,хотя мог зацепиться за мяч.Гргич круто со штрафного положил!Ну и обидно,что в штангу после удара Феди мяч угодил..В целом неплохой дебют,желаю Феде дальше выходить в стартовом составе и забивать голы!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:26
Просто замутил флешмоб с Кокориным.
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