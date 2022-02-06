Чалов отыграл 88 минут в дебютном матче за «Базель»

В рамках 20-го тура швейцарской Суперлиги встречались «Базель» и «Сьон». Матч завершился результативной ничьёй (3:3).
Отметим, что этот поединок стал первым для российского форварда Фёдора Чалова в «Базеле». Он провёл на поле 88 минут и отметился жёлтой карточкой в концовке первого тайма.
Напомним, Чалов арендован «Базелем» до конца сезона.
Почему его заменили только на 88 минуте не понятно, Базель играл в меньшинстве.
Понятно, что первый матч в новой команде, но Чалов был чужеродным организмом в структуре команды.
А может Чалов в подсознании думал, что играет по армейский? Форма очень похожа, вот и не перестроился.
Почему его заменили только на 88 минуте не понятно, Базель играл в меньшинстве.
Понятно, что первый матч в новой команде, но Чалов был чужеродным организмом в структуре команды.
А может Чалов в подсознании думал, что играет по армейский? Форма очень похожа, вот и не перестроился.