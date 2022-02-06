Чалов отыграл 88 минут в дебютном матче за «Базель»

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вчера, 18:25

В рамках 20-го тура швейцарской Суперлиги встречались «Базель» и «Сьон». Матч завершился результативной ничьёй (3:3).

Отметим, что этот поединок стал первым для российского форварда в «Базеле». Он провёл на поле 88 минут и отметился жёлтой карточкой в концовке первого тайма.

Напомним, Чалов арендован «Базелем» до конца сезона.