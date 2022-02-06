«Аталанта» без Миранчука дома проиграла «Кальяри»

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вчера, 16:27

«Аталанта» дома уступила «Кальяри» (1:2) в матче 24-го тура Серии А.

На 50-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник «Кальяри» Гастон Перейро. На 52-й минуте «Аталанта» осталась вдесятером, красную карточку получил голкипер Хуан Муссо. На 64-й минуте защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сумел сравнять счёт, однако через 4 минуты Гастон Перейро оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

Российский полузащитник Алексей Миранчук пропускал данный матч из-за травмы.

«Аталанта» занимает 4-е место в Серии А (43 очка), «Кальяри» идёт на 16-м месте (20 очков).