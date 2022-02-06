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«Аталанта» без Миранчука дома проиграла «Кальяри»

вчера, 16:27
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Аталанта» дома уступила «Кальяри» (1:2) в матче 24-го тура Серии А.

На 50-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник «Кальяри» Гастон Перейро. На 52-й минуте «Аталанта» осталась вдесятером, красную карточку получил голкипер Хуан Муссо. На 64-й минуте защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сумел сравнять счёт, однако через 4 минуты Гастон Перейро оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

Российский полузащитник Алексей Миранчук пропускал данный матч из-за травмы.

«Аталанта» занимает 4-е место в Серии А (43 очка), «Кальяри» идёт на 16-м месте (20 очков).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:12
Безусловно сказалась потери Леши Миранчука, без хозяина клуба всегда тяжело играть и вообще с ним на скамейки такой фигни не было.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:14
Повезло "Кальяри"! Живыми бы не ушли!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 19:07
вот же гадость)
Izmar
Izmar
вчера в 18:13
С Миранчуком проиграла бы еще круче.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:01
Миранчука нет, вот и проиграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:53
Нашли причину поражения
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:46
Без миранчука они ничто
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 17:42
Кокорина в помощь берите.
Boricku
Boricku
вчера в 17:17
Миранчук сделал бы хэтрик
particular
particular ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
Команда в расколбАсе, Гасперини в ступоре, а очки утекают...
И хорошо, что Миранчук не участвует в этом негативе...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:58
Это фиаско!
lotsman
lotsman
вчера в 16:47
А с Миранчуком? Выиграла бы?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Аталанта по делу проиграла а Алексею надо ноги делать оттуда.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:47
Да ужж...
Ну куда вы без Миранчука ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:40
Аталанту продолжает колбасить. Очень нестабильна команда в этом сезоне. Шикарные матчи чередуются с провальными . В команде явно пропала уверенность , которая была присуща еще совсем недавно. Что то разладилось в механизме команды. Команде нужна встряска.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:40
По моему, это называется заслуженное поражение, а не обидное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:39
Они и с ним проиграли бы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Аталанта начала сдавать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:34
Сюрприз....игроки Кальяри бидись за победу, за что и получили вознаграждение
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:32
Надеюсь, Аталанта не попадёт в четвёрку по итогам сезона.

А Кальяри нравится. Выкинули из команды уругвайский мусор в лице Година и Касереса и совсем другая игра в обороне.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:29
Обидное поражение, ещё и красная карточка помешала .
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:28
Не думаю что Алексей что-то изменил бы
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