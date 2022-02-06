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«Байер» на выезде крупно обыграл дортмундскую «Боруссию»

вчера, 19:28
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 5Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Дортмунда со счетом 5:2.

Уже к 16-й минуте обе команды обменялись автоголами. Их авторами стали Джереми Фримпонг и Мануэль Аканджи. На 21-й минуте «аптекарей» вывел вперед гол Флориана Вирца. Спустя 8 минут Роберт Андрих из «Байера» забил еще один гол, а на 53-й минуте довел счет до крупного защитник Джонатан Та. 5-й гол «Байера» забил на 87-й минуте Мусса Диаби. На 91-й минуте нападающий «шмелей» Штеффен Тиггес отличился точным ударом и установил окончательный счет в матче — 2:5 в пользу команды из Леверкузена.

«Боруссия» Д имеет в активе 43 очка и занимает 2-ю строку в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (38 баллов) идет 3-м.

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Все комментарии
fray9a8egrzf
fray9a8egrzf
сегодня в 02:58
Обилие голов не удивило, но вот победа Байера стала неожиданностью
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:46
С такой нестабильностью Боруссии Холанда не удержать. Из сезона в сезон одно и то же. Пора уже давно Боруссии состав перетряхнуть.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:51
Взаимно! Шик конечно хорош но травмы мешают ему полностью раскрыть свой потенциал
Gahi
Gahi ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:12
Вы правы, действительно стабильность основного состава команды это залог гарантии успеха. Но реалии сегодняшнего футбольного рынка такие, что приходится расставаться с теми на кого есть спрос. У "Байера" скорее всего это произойдёт с Патриком Шиком на которого есть определённые виды у грандов европейского футбола. Удачи Вам и хорошего настроения.
sash71
sash71
вчера в 21:51
Вообще это судьба Боруссии. Сначала сильно газонуть, а ко второму кругу сдуться. На большее их не хватает.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
Согласен с Вами. Только Байер как всегда не стабилен. Может обыграть Баварию а слить условному Аугсбургу допустим. Если он это устранит то может стать грозной силой. Хотя его в каждое трансферное окно дербанят. Вот и 18-летний Вирц скорее всего покинет его в следующее трансферное окно. И кроме него думаю ещё есть игроки которые на карандашей у грандов. Поэтому думаю тяжело быть стабильным с такой ротацией. Удачи!
Анд-м
Анд-м
вчера в 20:54
С холландом и без него это две обсолютно разные команд у Дортмунда. Без него они сегодня были обречены, так и получилось
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:44
Синоним Дортмунда - бесхребетность.
112910415
112910415
вчера в 20:34
многие надеялись, что аспириновые дадут бой хозяевам ... но не до такой же степени !
Gahi
Gahi
вчера в 20:22
Многим кажется что это неожиданный результат, но только не для тренера гостей. "Байер" под руководством Херардо Сеоане выглядит в нынешнем сезоне достаточно круто. За девять месяцев швейцарский тренер в корне изменил стиль игры команды. Главный козырь леверкузенцев сегодня – контратаки и непредсказуемость. Высокой скоростью и короткими передачами "Байер" заставляет соперников рисковать и ошибаться. Леверкузенцы чаще всего используют фланги, откуда стреляют в штрафную и отлично завершают такие атаки. Из 49 мячей 44 забиты именно из штрафной и сегодня они улучшили этот показатель. С переходом в команду Азмуна на который в зимний переход и на настаивал Херардо Сеоане зная что по такому сценарию привык играть Сердар Азмун и в "Зените". Азмун может действительно неплохо вписаться в стиль игры "Байера", и если тренеру ещё удастся совместно найти место с Патриком Шиком на поле, то это получиться грозная сила команды. Так что "Байер" под руководством своего тренера Херардо Сеоане уверенно идёт к своей цели, ярким подтверждением тому является победа в гостя над "Боруссией" Дортмунд со счётом 5:2!!! Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
вчера в 20:20
Так может им Азмун и не нужен? Они и так классно выглядят?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:20
Байер с победой.
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 20:18
Дортмунд молодцы! Надеюсь они в жизни никого не победят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:08
Такой результат не угадать.
протон
протон
вчера в 20:03
Байер красавцы, а Боруссии с такой игрой ни Бундеслигу не взять, ни Холанда удержать
старина
старина
вчера в 19:59
Это не оборона,а клоуны.Впору снимать 18+,которое так любят немцы.
beefs
beefs
вчера в 19:57
вот это Байер, так держать...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45
Тяжело будет оправиться от такого поражения.
particular
particular
вчера в 19:40
Результативный поединок делает честь и победителю, и побеждённому...
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:38
Очень неожиданный
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:30
Неожиданный результат!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Не обыграл , а надругался ценично !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:30
Холанд на трибуне плакал навзрыд!
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