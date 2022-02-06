«Байер» на выезде крупно обыграл дортмундскую «Боруссию»

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вчера, 19:28

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» на выезде обыграл «Боруссию» из Дортмунда со счетом 5:2.

Уже к 16-й минуте обе команды обменялись автоголами. Их авторами стали Джереми Фримпонг и Мануэль Аканджи. На 21-й минуте «аптекарей» вывел вперед гол Флориана Вирца. Спустя 8 минут Роберт Андрих из «Байера» забил еще один гол, а на 53-й минуте довел счет до крупного защитник Джонатан Та. 5-й гол «Байера» забил на 87-й минуте Мусса Диаби. На 91-й минуте нападающий «шмелей» Штеффен Тиггес отличился точным ударом и установил окончательный счет в матче — 2:5 в пользу команды из Леверкузена.

«Боруссия» Д имеет в активе 43 очка и занимает 2-ю строку в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (38 баллов) идет 3-м.