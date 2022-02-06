«Ноттингем Форест» разгромил «Лестер» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии

1644172063

вчера, 21:27

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» встретился клубом «Лестер Сити». Хозяева победили со счетом 4:1.

На 23-й минуте счёт открыл хавбек «лесников» Филип Синкернагель. Через минуту игрок «Ноттингема» Бреннан Джонсон упрочил преимущество своего клуба. На 32-й минуте защитник хозяев Джо Уорролл довёл счёт до разгромного. Через 8 минут нападающий «лис» Келечи Ихеаначо смог отыграть один мяч. На 61-й минуте защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс сумел отличиться точным ударом.

Таким образом, «Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил участие в турнире. Отметим, что «Лестер» — действующий победитель Кубка.