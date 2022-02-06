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«Ноттингем Форест» разгромил «Лестер» и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии

вчера, 21:27
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест4 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» встретился клубом «Лестер Сити». Хозяева победили со счетом 4:1.

На 23-й минуте счёт открыл хавбек «лесников» Филип Синкернагель. Через минуту игрок «Ноттингема» Бреннан Джонсон упрочил преимущество своего клуба. На 32-й минуте защитник хозяев Джо Уорролл довёл счёт до разгромного. Через 8 минут нападающий «лис» Келечи Ихеаначо смог отыграть один мяч. На 61-й минуте защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс сумел отличиться точным ударом.

Таким образом, «Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил участие в турнире. Отметим, что «Лестер» — действующий победитель Кубка.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:23
Ноттингем с победой.
1 984
1 984
сегодня в 04:22
Неожиданный результат.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:14
Кто бы мог подумать.
t5vybf6kvb76
t5vybf6kvb76
вчера в 22:25
Вот это поворот
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:00
Какие то странности происходят в кубковых играх а англии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:51
Арсенал,Лестер,кто следующий?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:51
Моя любимая команда! Ура!
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:50
Леший их попутал
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:47
ЛИсы в лесу заблудились.)))
drug01
drug01
вчера в 21:36
Такое преимущество...
NFFC
NFFC
вчера в 21:36
👏 стоя
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