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вчера, 20:10

В 23-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 4:2.

Счет в игре открыл на 8-й минуте Янник Карраско из «Атлетико». Восстановил равновесие защитник каталонцев Жорди Альба на 10-й минуте. Полузащитник Гави вывел «Барсу» вперед на 21-й минуте. Защитник Рональд Араухо отличился точным ударом на 43-й минуте. Дани Алвес довел счет до крупного в начале второго тайма (69’). Еще один гол «матрасников» смог отыграть Луис Суарес на 58-й минуте.

На 69-й минуте Дани Алвес был удален с поля за грубый фол на Яннике Карраско.

«Барселона» после этого матча расположилась на 4-м месте с 38 очками, «Атлетико» идет на 5-й строчке с 36 баллами.