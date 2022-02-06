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«Барселона» обыграла «Атлетико»

вчера, 20:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В 23-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 4:2.

Счет в игре открыл на 8-й минуте Янник Карраско из «Атлетико». Восстановил равновесие защитник каталонцев Жорди Альба на 10-й минуте. Полузащитник Гави вывел «Барсу» вперед на 21-й минуте. Защитник Рональд Араухо отличился точным ударом на 43-й минуте. Дани Алвес довел счет до крупного в начале второго тайма (69’). Еще один гол «матрасников» смог отыграть Луис Суарес на 58-й минуте.

На 69-й минуте Дани Алвес был удален с поля за грубый фол на Яннике Карраско.

«Барселона» после этого матча расположилась на 4-м месте с 38 очками, «Атлетико» идет на 5-й строчке с 36 баллами.

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Все комментарии
Ernandes777
Ernandes777
сегодня в 00:29
Всех с победой!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:40
Игра Барселоны вселяет надежды на будущее.
санек002
санек002
вчера в 23:26
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:19
Да удивила Барселона
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:03
Хави еще покажет себя выигрывая все что движется
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:05
Болел за ничью. Ну что сказать , три трансфера у Барсы пошли на пользу. Осталось узнать, как проявит себя Обама.
протон
протон
вчера в 22:05
Если честно то я верю в то что Хави добъётся больших и хороших результатов с Барселоной, главное чтобы дали время на строительство новой команды.
главное шоб не один такой он был)
Фантастическая игра Барселоны! Поздравляю всех. Barcelona is back!!
адама просто как родной вписался. ну и гол дани алвеса это просто очень круто ему 38 а он все еще очень хорош.
Давайте поздравим Суареса
У него гол+пас и он сыграл лучше на фоне др.игроков Атлетико, и не отпраздновал.
Aбомеянг тоже хорошо сыграл , понравилось как он взаимодействавол с Ферраном.
года полтора уже не смотрел игры барсы целиком, даже в ЛЧ. Не зря - неужели былая Барса потихоньку возвращает хотя бы стиль?
2ar5dzyqe98m
2ar5dzyqe98m
вчера в 22:04
Атлетико по традиции раздвинуло ноги перед барсой
протон
протон
вчера в 22:01
Барселона, ты ли это? Всех неравнодушных с победой! Альба - голясо
амурец
амурец
вчера в 21:50
О как, лихо барсуки разнесли матрасов
sash71
sash71 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 21:44
Время приходит и надо понимать, что пора менять обстановку. Сложно сказать сможет ли он дать больше Атлетико.
Apsny
Apsny
вчера в 21:43
Вообще на шару победа, от страха победили))).
Gelious
Gelious ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 21:26
Похоже, надоело уже ему. Надо было переходить в Интер или МЮ раньше
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:10
Совершенно случайно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:01
Случайная победа.
дурман
дурман
вчера в 20:54
Приятно удивлён
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:52
Матч огонь, Барсе поздравления!
Apsny
Apsny
вчера в 20:48
Пока рано что-то говорить, но эта победа может вдохновить, работы еще предостаточно, чтоб выйти на какой-то уровень высокий.
112910415
112910415
вчера в 20:40
у Гави и Араухо был отдельный стимул для стараний !
azkan
azkan
вчера в 20:40
Очень основательная игра и соответсвенно победа Барселоны. Алвес молодец! По всем статьям отметился. И пас отдал и гол забил и удалился не кстати) Ветеран!
Обама ничего не показал. Адама Траоре на много лучше играет.
Удачи Хави и Ко в борьбе за бронзовые медали. Севилью наверное не догонят. Хотя это футбол и Барселона. Все может быть.
Илья85
Илья85
вчера в 20:39
Барса хороша,но только до первого серьезного соперника ,который любить прессинг ,аля Ливерпуль ,Бавария ,сити. Вот тогда эти старички к концу первого тайма будут ноги водочить ,а молодёжи не хватит опыты при таком давлении. И тогда ,поющие оды тренирскому гению Хави исчезнут до следующего середняка. Барса сейчас во втором-третем эшелоне мирового футбола. Так что,очень рано чо-то говорить
sash71
sash71 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:39
Не может Диего что то мотивировать команду
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:39
Да у Атлето совсем не сил не энергии.
Мой организм также к 30 годам стал деградировать
Ron09
Ron09
вчера в 20:34
состав Атлетико не молодеет с каждым годом а значит вывозить тотальный прессинг футбола Симеоне с каждым годом становится все труднее. Надо просто распродать игроков за 30 и освежить состав но ни в коем случае не убирать тренера. Тогда Атлетико вдохнет свежий воздух и сил сполна будет хватать вплоть до 90 минуты.

А то что мы видели сегодня это ползущие ящерицы которые забыли не только про установки тренера но и про футбол и думали как бы выползти с поля.
Gelious
Gelious ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 20:32
да сейчас Атлетико практически любой обыгрывает
sash71
sash71 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:28
Сама игра и тактика говорят об этом.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 20:26
1 победа и начинается "нащупал, хави, встала с колен"
Apsny
Apsny
вчера в 20:24
Бесценный опыт для молодежи, три защитника голы забили, Гави, Траоре были в порядке, Алвес-игрок матча, как по мне, пусть и удалился)).
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:24
Думаю, лучшим решением для мадридского клуба и аргентинского тренера будет расставание.
Loko57
Loko57
вчера в 20:22
Что-то у Атлетико не клеится.
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