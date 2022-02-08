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Семёнов — о своей ошибке: «Я был горд, что моя жена заступилась за меня»

вчера, 20:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что гордится тем, что его супруга поддержала его после ошибке в матче группового этапа Евро-2020 в составе сборной России против сборной Бельгии.

Что касается ответа моей жены хейтерам, то, во-первых, она всё не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал.

Я прекрасно понимаю, что так не докажешь. Утром после матча просыпаюсь — на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там всё перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя — только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:35
На то она и жена,вторая половинка.
Семёнову надо выкинуть это все из головы, у Бельгии состав намного опытнее,все равно бы вынесли .
Loko57
Loko57
сегодня в 00:05
Жена должна дома поддерживать, а не лезть в соц. сети. От этого всегда только хуже, но почему то никто не учится на чужих ошибках!
cska1948
cska1948
вчера в 20:43
Как можно осуждать человека, в данном случае жену, если вы сами небыли в его ситуации? Думаю, не мужское это занятие, давать женщинам советы, как себя вести в той или иной ситуации.
протон
протон
вчера в 20:39
2025 год. Бывшая жена Семенова хочет отсудить у футболиста «Бентли» и около 250 млн рублей
протон
протон
вчера в 20:38
Перестань женушке свои миллионы давать и сразу много нового о себе узнаешь от её. Мамаев не даст соврать
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:29
Если человек тупой, то тут уже ничем не поможешь!
Жена Семёнова была бы намного умней не отвечая каким то там хейтерам и диванным экспертам. Надо быть выше. Но гордиться тупизной жены это вообще запредельно!!!
Уж лучше бы вообще молчал, о твоих ошибках уже никто не помнит. Ты, что был, что тебя не было.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:21
Зачем сейчас-то вытащил эту тему?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:16
За такой женой можно спрятаться
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