ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Эджуке: «ЦСКА может конкурировать с „Зенитом“ и „Динамо“»

вчера, 19:49

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о борьбе «армейцев» с другими топ-клубами РПЛ.

Есть ли у нас возможность конкурировать с «Динамо», «Зенитом» и «Сочи»? Почему нет? У нас все для этого есть! К команде присоединились Юсуф [Языджи] и Хесус [Медина]. Отличное усиление, очень техничные ребята. С нетерпением жду, когда выйду с ними на поле в официальных матчах.

Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается.

С «Динамо» как раз не хватило удачи. Первый тайм мы провели просто отлично! Во втором стало тяжелее, да и мы совершили несколько глупых ошибок. А «Сочи»… Ох, это был другой уровень. У нас остается шанс на реванш в Кубке и ответном матче чемпионата.

«Зенит» — одна из лучших команд России. Тут никаких сомнений. Они хорошо играли в обоих матчах, но нам опять не доставало удачи. У нас ведь были хорошие моменты в обоих матчах! ЦСКА заслужил хотя бы ничью в Петербурге. У нас было так много атак, у меня лично был хороший момент, но я его упустил.

Все новости
Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»
Вчера, 23:09
Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»
Вчера, 21:45
Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака»
Вчера, 21:00
Селихов: «Сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной»
Вчера, 20:30
Семёнов — о своей ошибке: «Я был горд, что моя жена заступилась за меня»
Вчера, 20:12
Смородская: «Карьера Кокорина закончена»
Вчера, 18:51
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:18
Жидковат составчик, надо еще усиливаться.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:42
К сожалению вряд ли мы сможем конкурировать с зенитом по причине очень разнящихся бюджетов. В зените покупают тех кого хотят, а мы кого получится. По крайней мере в этом сезоне конкуренция вряд ли возможна. Рад буду ошибиться.
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 20:54
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:53
    Izmar....... А если сидеть на шее у Государства в лице многомилионного Газпрома, то с трудом можно конкурировать с Мальме.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 20:45
    Ждем ещё усиления, очень нужны в центр поля и нап....тогда всё возможно
    cska59
    cska59
    вчера в 20:32
    Тренируйся,Чиди,тренируйся.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 20:32
    Жилище североамериканских индейцев! Фиг вам!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:07
    Меньше мажь и больше забивай сам, тогда и посмотрим. А пока лучше тренируйся. Удачи.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:06
    Меньше слов больше дела!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:05
    Каждый кулик своё болото хвалит...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 20:02
    Какой он смешной!
    xv4ruukcsjde
    xv4ruukcsjde
    вчера в 20:01
    Я свой сон не буду рассказывать....
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 19:58
    Осталось только узнать в чём?!
    Izmar
    Izmar ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 19:55, ред.
    Если сидеть на шее у государственной Почты России, то конкурировать можно только с пердивом.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:52
    Не тратьте силы и энергию на пустую болтовню.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 19:52
    Конечно смешно!Как можно с грЯзьпромом конкурировать))
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 19:50
    Вопросов нет... играйте и конкурируйте
    Izmar
    Izmar
    вчера в 19:50
    Смешно сказал, очень.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100