Эджуке: «ЦСКА может конкурировать с „Зенитом“ и „Динамо“»

Нападающий ЦСКА высказался о борьбе «армейцев» с другими топ-клубами РПЛ .

Есть ли у нас возможность конкурировать с «Динамо», «Зенитом» и «Сочи»? Почему нет? У нас все для этого есть! К команде присоединились Юсуф [Языджи] и Хесус [Медина]. Отличное усиление, очень техничные ребята. С нетерпением жду, когда выйду с ними на поле в официальных матчах.

Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается.

С «Динамо» как раз не хватило удачи. Первый тайм мы провели просто отлично! Во втором стало тяжелее, да и мы совершили несколько глупых ошибок. А «Сочи»… Ох, это был другой уровень. У нас остается шанс на реванш в Кубке и ответном матче чемпионата.