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Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»

вчера, 21:45

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой дебютный гол за московский клуб в товарищеском матче против «Урала» (3:1).

Спасибо за поздравление! Гол есть гол, неважно, товарищеский это матч или официальный. Всегда приятно забивать, сразу наступает уверенность в своих силах. Но самое главное, что выиграла команда. Так что для меня победа «Спартака» важнее, чем личные достижения. Победа добавляет мотивации в подготовке к следующим матчам. У нас всегда должна быть мотивация выигрывать, даже если это игра на сборах. Думаю, победа над «Уралом» даст нам драйв в подготовке к следующей игре.

Мой гол после передачи Бакаева — наигранная комбинация? Знаете, вчера на тренировке Зелимхан мне сказал: «Завтра я тебе отдам голевой пас». Я действительно понимаю его, а он — меня. Очень быстро привык к его стилю, как нужно открываться под передачи.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:44
Бакай сказал,Бакай сделал!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:38
Интересно на каком языке они общаются.
протон
протон
вчера в 22:08
Победить всегда приятно! И забили опытные люди (Айртон, Зобнин), плюс отличился новичок Николсон (его с почином).
makkie
makkie
вчера в 21:58
Передачей от Бакаева это сложно назвать, скорее рикошет)
Но Николсон сегодня смотрелся гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. Успел пару раз открыться и убежать от защитников, выигрывал верховую борьбу и цеплялся за мячи впереди. Ну и гол - как поощрение за активность.
Дай Бог чтобы и дальше прибавлял!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:57
Это хорошо когда понимаешь
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:53
Посмотрим как дальше будет.
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