Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»

Нападающий «Спартака» прокомментировал свой дебютный гол за московский клуб в товарищеском матче против «Урала» (3:1).

Спасибо за поздравление! Гол есть гол, неважно, товарищеский это матч или официальный. Всегда приятно забивать, сразу наступает уверенность в своих силах. Но самое главное, что выиграла команда. Так что для меня победа «Спартака» важнее, чем личные достижения. Победа добавляет мотивации в подготовке к следующим матчам. У нас всегда должна быть мотивация выигрывать, даже если это игра на сборах. Думаю, победа над «Уралом» даст нам драйв в подготовке к следующей игре.

Мой гол после передачи Бакаева — наигранная комбинация? Знаете, вчера на тренировке Зелимхан мне сказал: «Завтра я тебе отдам голевой пас». Я действительно понимаю его, а он — меня. Очень быстро привык к его стилю, как нужно открываться под передачи.