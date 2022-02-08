Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче, которая стала для него дебютной во главе московского клуба.

Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч? Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

Насколько Николсону важно почувствовать вкус забитых голов? Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.