ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2022

Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака»

вчера, 21:00

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче, которая стала для него дебютной во главе московского клуба.

Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч? Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

Насколько Николсону важно почувствовать вкус забитых голов? Конечно, важно! Он играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности.

Все новости
Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»
Вчера, 23:09
Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»
Вчера, 21:45
Селихов: «Сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной»
Вчера, 20:30
Семёнов — о своей ошибке: «Я был горд, что моя жена заступилась за меня»
Вчера, 20:12
Эджуке: «ЦСКА может конкурировать с „Зенитом“ и „Динамо“»
Вчера, 19:49
Смородская: «Карьера Кокорина закончена»
Вчера, 18:51
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:39
С почином!
протон
протон
вчера в 22:14
Сейчас, В Спартаке результат не так важен. Важно получить компенсацию за досрочное увольнение
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:12
А эту игру в прямом эфире смотрели 41000 зрителей на канале "Комент шоу"
112910415
112910415
вчера в 21:55
работать, работать !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Неправильно перевели,он сказал,что это победа-вершина его тренерской карьеры.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:34
Слишком много внимания тренировочной игре!
shlomo
shlomo
вчера в 21:16
Пока с удачей!.... посмотрим дальше
Cat01
Cat01
вчера в 21:16
Это важно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100