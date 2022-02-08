ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2022

Селихов: «Сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной»

вчера, 20:30

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче.

Выигрывать всегда приятно. Тренерский штаб проведет разбор игры, объяснит наши ошибки, и продолжим двигаться дальше.

Постепенно набираем физическую форму. То же касается техники и тактики. Во всех компонентах у нас есть прогресс. По качеству игры тоже сегодня было лучше. Видно, что все ребята стараются воплотить все задумки тренера.

Дерби с ЦСКА через две недели? Пока сосредоточен на подготовке, и нас еще ждут товарищеские игры. А когда закончится заключительный матч на сборах, тогда начнем готовиться к игре с ЦСКА. Понятно, что не думать о дерби не получится, все понимают, что это за игра, что она значит для всех нас и болельщиков. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной.

Готовы ли мы к сложному отрезку? А зачем тогда занимать второе место в прошлом сезоне, чтобы потом говорить, что нам не по силам? Мы всегда хотим играть во всех турнирах. Это здорово, что «Спартак» участвует в плей-офф Лиги Европы, начинает борьбу за Кубок России. График матчей через два дня на третий мне нравится, так играет вся Европа. И мы должны стремиться к такому календарю постоянно.

Все новости
Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»
Вчера, 23:09
Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»
Вчера, 21:45
Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака»
Вчера, 21:00
Семёнов — о своей ошибке: «Я был горд, что моя жена заступилась за меня»
Вчера, 20:12
Эджуке: «ЦСКА может конкурировать с „Зенитом“ и „Динамо“»
Вчера, 19:49
Смородская: «Карьера Кокорина закончена»
Вчера, 18:51
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:37
Ну и хорошо!
Я только ЗА, когда футболисты играют два раза в неделю, а не прохлаждаются это время ради очередного тура в РПЛ.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:16
А я не шутил, когда вспомнил чемпионат СССР по футболу.
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:06
И к чему вы это написали?
Про Селихова я пошутил)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:58
Селихов и салихова сделают спартак чемпионом.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:57
Через два на третий, так играли в чемпионате СССР и ни кто не плакал, что тяжело. Только не надо говорить, что тогда интенсивность игры была другая. Тогда много чего было ДРУГОЕ, начиная со спортивной медицины.
makkie
makkie
вчера в 20:35
График матчей через два дня на третий мне нравится, так играет вся Европа.
_____________________

Легко вратарям рассуждать... стоят себе в калитке, да отдыхают )))
Ну а если серьезно, то у Селихова в каждом матче много работы. Защиту Спартака не назовёшь непробиваемой, поэтому приходится спасать.
Надеюсь, Саша обойдётся без травм и займет место в основе на весенний отрезок чемпионата.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100