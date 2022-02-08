Селихов: «Сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной»

Вратарь «Спартака» прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в товарищеском матче.

Выигрывать всегда приятно. Тренерский штаб проведет разбор игры, объяснит наши ошибки, и продолжим двигаться дальше.

Постепенно набираем физическую форму. То же касается техники и тактики. Во всех компонентах у нас есть прогресс. По качеству игры тоже сегодня было лучше. Видно, что все ребята стараются воплотить все задумки тренера.

Дерби с ЦСКА через две недели? Пока сосредоточен на подготовке, и нас еще ждут товарищеские игры. А когда закончится заключительный матч на сборах, тогда начнем готовиться к игре с ЦСКА . Понятно, что не думать о дерби не получится, все понимают, что это за игра, что она значит для всех нас и болельщиков. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной.

Готовы ли мы к сложному отрезку? А зачем тогда занимать второе место в прошлом сезоне, чтобы потом говорить, что нам не по силам? Мы всегда хотим играть во всех турнирах. Это здорово, что «Спартак» участвует в плей-офф Лиги Европы, начинает борьбу за Кубок России. График матчей через два дня на третий мне нравится, так играет вся Европа. И мы должны стремиться к такому календарю постоянно.