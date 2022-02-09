Мане оплатил лечение мальчику, которого сбил мотоцикл

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сегодня, 01:31

Две недели назад нападающий сборной Сенегала попал в больницу после столкновения с голкипером Кабо-Верде в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Во время своего пребывания в больнице в одной из палат футболист увидел мальчика, у которого было множество переломов из-за того, что его сбил мотоцикл. Семья не могла оплатить операцию сыну, поэтому Мане пожертвовал 610 евро, оплатив лечение мальчика. По итогу парень остался жив.