Мане оплатил лечение мальчику, которого сбил мотоцикл

Две недели назад нападающий сборной Сенегала Садио Мане попал в больницу после столкновения с голкипером Кабо-Верде в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
Во время своего пребывания в больнице в одной из палат футболист увидел мальчика, у которого было множество переломов из-за того, что его сбил мотоцикл. Семья не могла оплатить операцию сыну, поэтому Мане пожертвовал 610 евро, оплатив лечение мальчика. По итогу парень остался жив.
Здоровья мальчику.
Просто на контрасте с новостью про Зума
Здоровья мальчику.
Просто на контрасте с новостью про Зума