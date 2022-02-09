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Ташуев: «Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Это все надуманные вещи»

вчера, 10:29

Наставник «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал перспективу введения «паспорта болельщика» для игроков и тренеров. Не исключено, что с 1 июня текущего года им также придется оформлять документы.

Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить — оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят. Все в жизни очень просто — нормальный человек приходит на стадион, болеет, ненормальный может что-то другое делать и не важно, о футболе речь или о чем-то другом. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: «Дайте Fan ID». Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет.

Как отреагировали игроки на идею ввести Fan ID? Я не разговаривал с ними на эту тему, потому что не очень серьезно к этому отношусь. Не знаю, как бы они отреагировали. Мне хватает других вопросов для обсуждения с игроками, мне нужно научить их правильно действовать на поле, а не заниматься Fan ID. Не скажу, что я против, мне это безразлично.

Напомним, фанатские объединения 15 из 16 команд выступили против введения Fan ID и объявили бойкот.

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Все комментарии
8wty4yd4f53w
8wty4yd4f53w
вчера в 15:51
Так уже ввели. QR коды.
LOKis09
LOKis09
вчера в 14:34
В девяностые годы была такая картонная хрень с фотографией и резиновой печатью - "Карточка покупателя".
Без неё в московских магазинах не продавали большинство продуктов...
sash71
sash71 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Я смайлик поставил по причине того, что ранее (Сергея Таушева) дал развёрнутый коммент о проблеме Fan ID и к чему это всё "безобразие" может привести. Ну а по поводу Китая то там сам Будда в Трипитаке из Палийского закона велел регулировать жизнь. Современная "цифровизация" мира так или иначе приведёт к тотальному контролю всех наших действий хотим мы этого или нет тут уже от нас мало, что зависит. Тоталитарное или демократическое государство так же роли большой не играет. Логика математической модели мира гласит ... всё должно быть посчитано и расставлено по местам.
протон
протон
вчера в 12:49
От былых сражений на трибунах из раздражающих факторов остались только пиротехническое и файер-шоу. Но происходит это только на фанатских секторах и никому, кроме них самих, никаких неприятностей не доставляет. Хотят дышать дымом – да ради Бога. На эти трибуны человеку со стороны попасть весьма затруднительно. Там все места выкуплены заранее по абонементам. Да и пиротехника стала уже нечастым явлением. Камеры вычисляют поджигателей отлично. Случаются еще неполиткорректные кричалки. Но, поверьте, разобрать отдельные слова этих кричалок на ревущем стадионе может только тот, кто заранее выучил партитуру. Вот против этих фанатских секторов и направлен новый закон. Ну что ж, выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так.
Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Именно они поддерживают команду в случае неудач. Именно к этим секторам идут игроки поклониться после победы или повиниться после поражения. Эти сектора всегда полны, в любую погоду и на любом матче. Для них неважно, с кем команда играет сегодня – с вечным антагонистом, соперником по таблице или глухим аутсайдером. Они всегда придут. Они гоняют с клубом на выезды.
Так что победа над фанатами окажется для организаторов закона поистине пирровой. Хотя, вполне вероятно, что их это совершенно не волнует. Клубам все это тем более не нужно, поскольку при всех «терках» с фанатами там понимают, что без них шоу станет пресным. И если чиновники Минспорта надеются, что тихий и спокойный стадион привлечет на трибуны семьи с детьми, как они говорят, то эти чиновники никогда не были на футболе. Футбол – это праздник. Именно на праздник ходят семьями. А кому нужен скучный праздник?

В Италии и Турции введение подобной системы идентификации привело к мгновенному двукратному снижению посещаемости матчей. Итальянские власти вынуждены были дать задний ход. Теперь там Fan ID лишь рекомендация, а не обязательный документ.
Тренеры многих клубов, включая Валерия Карпина и братьев Березуцких, однозначно на стороне болельщиков.
Руководство РПЛ строго рекомендовало игрокам помалкивать на этот счет. А тем временем на трибунах становится тише.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 12:35
Зря смайлики ставишь. В Китае сейчас система "Карма" работает (в некоторых регионах пока, а будет во всех) уже. Принцип прост - каждый шаг китайца отслеживается по камере, а действия в Интернете по трекерам, и AI автоматически снижает его рейтинг, если он сел на мотоцикл без шлема или оставил недостаточно лояльный к власти комментарий.

Плохо (с точки зрения власти) себя вел - лишаешься всех льгот на проезд, налоговых льгот, доступа в некоторые госучреждения и т.п, повышается квартплата.

В тоталитарном государстве другого пути нет в эпоху цифровизации - у него в принципе цель максимально контролировать граждан (потому что при тоталитаризме главная задача власти напрямую удерживать власть), поэтому настолько оно может, настолько и контролирует.

И то, что у нас введут систему "Написал положительный пост о берлинском пациенте - год без выезда за границу", это только очевидно, вопрос лишь во времени. Потому что закручивание гаек идет десять лет без перерыва. Тут никакой шутки нет.
kust07
kust07 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:33
И добавить нечего,все по делу сказал.
marut
marut
вчера в 12:28
Сказал много, но ни о чем
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:14
Много лет назад ввели СНИЛС. Всех оцифровали. Кому стало плохо, кто страдает о этого? Так и здесь. Никто из нормальных не пострадает, поэтому против кто?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Даже сам не знает о чём сам же и рассуждает . Чудо .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:07
Вводят эту фигню, боятся волнений
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:57
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:40
    Надо с этим чтото делать!
    sash71
    sash71
    вчера в 11:32
    😁
    протон
    протон
    вчера в 11:29
    Как я понял, суть такова:
    -Болельщики получать дополнительные преимущества
    -Какие преимущества?
    -Дополнительные.

    Паспорт болельщика да и вся цифровизация - это ЗЛО в чистом виде! Это современная форма рабства и зависимости всех и каждого! Если кто-то считает, что его это не коснется, то он жестоко ошибается! Это может коснуться любого! И это случится! Любая ваша ошибка обернется серьезной проблемой и потом никому, ничего не докажешь! Потому, что у сильного всегда бессильный виноват! (дедушка Крылов).
    "Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даёт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации." Остальное можно и не читать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:16
    Разговор о законе идёт больше года и всё это время все молчали, когда закон принят и даже подписан президентом и остаётся только выполнять тут появились сотни недовольных ораторов, надо было раньше проявлять недовольство.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    вчера в 11:05
    Есть птица "чайка",был генпрокурор,и есть сынок-министр генпрокурора,а это клуб,который,словно вор,мечтает титул стибрить у другого вора.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 11:01
    Чайка?
    Это кто?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Народ не хочет СВОБОДЫ(ибо она подразумевает наличие прав у других и признание ответственности за деяния),а ВОЛИ. Идея ВОЛИ проста:Я делаю что хочу.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 10:59
    Подозреваю,что от этого больше клубы пострадают,которые сейчас "ну просто не в состоянии вычислить нарушителей и отсортировать их от нормальных ",в напичканных камерами стадионах.Вот хозяйчики угрюмо и молчат,или тявкают,как ГрЫша Ельцинбургский.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 10:58
    Все узаконено, хватит играть на дешевую публику.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:57
    Если толком не знаешь, то зачем комментировать?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:55
    Ташуй налом в магазинах,видимо,до сих пор расплачивается! Серым и чёрным.Не надо "натягивать сову на глобус":В магазины ходят все,да не по разу в день,а тут пытаются ватагу хулиганов под контроль поставить. Удачно,или нет,теми методами,или нет-другой вопрос,дискуссионный.ТОлько начнётся футбольный сезон,и те же умники завопят :За что клуб штрафуют?...Надо карать нарушителей!...Не пускать полицию на стадионы и даже на 5 км от стадионов!
    Так пусть ваши клубы сперва регулярно выискивают нарушителей и удаляют их(а не показательно,как "Зенит" одного на весь сезон в РПЛ,за все 16 клубов)со стадионов,вот и не надо будет "меток"на грудь.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:55
    Извечный конфликт - государство хочет контроля и подчинения, народ хочет свободы.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 10:53
    болтун около футбольный
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 10:42
    Ташуев много чего наговорил и в конце сказал фразу, которой подвёл итог своей пустой болтовни. "Не скажу, что я против, мне это безразлично".
    Вообще не понимаю когда футболисты или тренера говорят о том чего не знают или знают, но надо чего то сказать, поддержать толпу.
    Ташуев правильно заметил, его дело тренировать, а клуб займётся всеми оформлениями и их это никак не коснётся. К примеру клубы уже давно делают карточки футболистов и тренеров и что то никто кипишь не подымает.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:35
    Надо бить тогда рублём
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:34
    Ташуев подкинул идею относительно введения Fan ID в магазинах. В правительстве непременно обсудят это предложение...
    beefs
    beefs
    вчера в 10:31
    чего тогда бухтишь...
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