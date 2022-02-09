Ташуев: «Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Это все надуманные вещи»

Наставник «Чайки» прокомментировал перспективу введения «паспорта болельщика» для игроков и тренеров. Не исключено, что с 1 июня текущего года им также придется оформлять документы.

Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить — оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят. Все в жизни очень просто — нормальный человек приходит на стадион, болеет, ненормальный может что-то другое делать и не важно, о футболе речь или о чем-то другом. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: «Дайте Fan ID». Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет.

Как отреагировали игроки на идею ввести Fan ID? Я не разговаривал с ними на эту тему, потому что не очень серьезно к этому отношусь. Не знаю, как бы они отреагировали. Мне хватает других вопросов для обсуждения с игроками, мне нужно научить их правильно действовать на поле, а не заниматься Fan ID. Не скажу, что я против, мне это безразлично.