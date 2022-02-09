Ташуев: «Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Это все надуманные вещи»

Наставник «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал перспективу введения «паспорта болельщика» для игроков и тренеров. Не исключено, что с 1 июня текущего года им также придется оформлять документы.
Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить — оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят. Все в жизни очень просто — нормальный человек приходит на стадион, болеет, ненормальный может что-то другое делать и не важно, о футболе речь или о чем-то другом. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: «Дайте Fan ID». Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет.
Как отреагировали игроки на идею ввести Fan ID? Я не разговаривал с ними на эту тему, потому что не очень серьезно к этому отношусь. Не знаю, как бы они отреагировали. Мне хватает других вопросов для обсуждения с игроками, мне нужно научить их правильно действовать на поле, а не заниматься Fan ID. Не скажу, что я против, мне это безразлично.
Напомним, фанатские объединения 15 из 16 команд выступили против введения Fan ID и объявили бойкот.
Вообще не понимаю когда футболисты или тренера говорят о том чего не знают или знают, но надо чего то сказать, поддержать толпу.
Ташуев правильно заметил, его дело тренировать, а клуб займётся всеми оформлениями и их это никак не коснётся. К примеру клубы уже давно делают карточки футболистов и тренеров и что то никто кипишь не подымает.
Вообще не понимаю когда футболисты или тренера говорят о том чего не знают или знают, но надо чего то сказать, поддержать толпу.
Ташуев правильно заметил, его дело тренировать, а клуб займётся всеми оформлениями и их это никак не коснётся. К примеру клубы уже давно делают карточки футболистов и тренеров и что то никто кипишь не подымает.
Так пусть ваши клубы сперва регулярно выискивают нарушителей и удаляют их(а не показательно,как "Зенит" одного на весь сезон в РПЛ,за все 16 клубов)со стадионов,вот и не надо будет "меток"на грудь.
Так пусть ваши клубы сперва регулярно выискивают нарушителей и удаляют их(а не показательно,как "Зенит" одного на весь сезон в РПЛ,за все 16 клубов)со стадионов,вот и не надо будет "меток"на грудь.
Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Именно они поддерживают команду в случае неудач. Именно к этим секторам идут игроки поклониться после победы или повиниться после поражения. Эти сектора всегда полны, в любую погоду и на любом матче. Для них неважно, с кем команда играет сегодня – с вечным антагонистом, соперником по таблице или глухим аутсайдером. Они всегда придут. Они гоняют с клубом на выезды.
Так что победа над фанатами окажется для организаторов закона поистине пирровой. Хотя, вполне вероятно, что их это совершенно не волнует. Клубам все это тем более не нужно, поскольку при всех «терках» с фанатами там понимают, что без них шоу станет пресным. И если чиновники Минспорта надеются, что тихий и спокойный стадион привлечет на трибуны семьи с детьми, как они говорят, то эти чиновники никогда не были на футболе. Футбол – это праздник. Именно на праздник ходят семьями. А кому нужен скучный праздник?
В Италии и Турции введение подобной системы идентификации привело к мгновенному двукратному снижению посещаемости матчей. Итальянские власти вынуждены были дать задний ход. Теперь там Fan ID лишь рекомендация, а не обязательный документ.
Тренеры многих клубов, включая Валерия Карпина и братьев Березуцких, однозначно на стороне болельщиков.
Руководство РПЛ строго рекомендовало игрокам помалкивать на этот счет. А тем временем на трибунах становится тише.
Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Именно они поддерживают команду в случае неудач. Именно к этим секторам идут игроки поклониться после победы или повиниться после поражения. Эти сектора всегда полны, в любую погоду и на любом матче. Для них неважно, с кем команда играет сегодня – с вечным антагонистом, соперником по таблице или глухим аутсайдером. Они всегда придут. Они гоняют с клубом на выезды.
Так что победа над фанатами окажется для организаторов закона поистине пирровой. Хотя, вполне вероятно, что их это совершенно не волнует. Клубам все это тем более не нужно, поскольку при всех «терках» с фанатами там понимают, что без них шоу станет пресным. И если чиновники Минспорта надеются, что тихий и спокойный стадион привлечет на трибуны семьи с детьми, как они говорят, то эти чиновники никогда не были на футболе. Футбол – это праздник. Именно на праздник ходят семьями. А кому нужен скучный праздник?
В Италии и Турции введение подобной системы идентификации привело к мгновенному двукратному снижению посещаемости матчей. Итальянские власти вынуждены были дать задний ход. Теперь там Fan ID лишь рекомендация, а не обязательный документ.
Тренеры многих клубов, включая Валерия Карпина и братьев Березуцких, однозначно на стороне болельщиков.
Руководство РПЛ строго рекомендовало игрокам помалкивать на этот счет. А тем временем на трибунах становится тише.