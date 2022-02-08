Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»

Бывший тренер сборной России прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском матче против «Урала» (3:1).

«Спартак» выглядел убедительно в этой игре. Всё, конечно, познается в сравнении, но на фоне «Урала», который показывал безысходную по содержанию игру, «Спартак», на мой взгляд, выглядел достаточно уверенно: хорошее движение, футболисты для этого периода времени достаточно быстрые. Много времени провели в атаке. При этом они быстро переходили за счет длинных передач в линию атаки. Это для спартаковцев в какой-то степени не свойственно. Ну а так, думаю, не сломать бы этими хвалебными одами все то, что они закладывают. Но в целом они неплохо выглядели, были убедительны.

Забил первый год за команду новый форвард Николсон. Видно, что направление, которое выбрал «Спартак», игрокам понятно, и, наверное, есть основание его реализовывать.

Многие наши команды говорят, что они под нагрузками, что готовятся к сезону, но к сезону готовятся все. В данном случае «Урал» был для «Спартака», наверное, не тем соперником, на котором есть смысл проверять свои возможности и говорить о стопроцентной готовности «Спартака» к чемпионату и Лиге Европы. Думаю, что «красно-белые» были лучше готовы. Прежде всего с точки зрения кондиции. Просматривались скорость и быстрота принятия решений. В общем, «Спартак» был лучше.