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Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»

вчера, 23:09

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском матче против «Урала» (3:1).

«Спартак» выглядел убедительно в этой игре. Всё, конечно, познается в сравнении, но на фоне «Урала», который показывал безысходную по содержанию игру, «Спартак», на мой взгляд, выглядел достаточно уверенно: хорошее движение, футболисты для этого периода времени достаточно быстрые. Много времени провели в атаке. При этом они быстро переходили за счет длинных передач в линию атаки. Это для спартаковцев в какой-то степени не свойственно. Ну а так, думаю, не сломать бы этими хвалебными одами все то, что они закладывают. Но в целом они неплохо выглядели, были убедительны.

Забил первый год за команду новый форвард Николсон. Видно, что направление, которое выбрал «Спартак», игрокам понятно, и, наверное, есть основание его реализовывать.

Многие наши команды говорят, что они под нагрузками, что готовятся к сезону, но к сезону готовятся все. В данном случае «Урал» был для «Спартака», наверное, не тем соперником, на котором есть смысл проверять свои возможности и говорить о стопроцентной готовности «Спартака» к чемпионату и Лиге Европы. Думаю, что «красно-белые» были лучше готовы. Прежде всего с точки зрения кондиции. Просматривались скорость и быстрота принятия решений. В общем, «Спартак» был лучше.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:34
Игры в чемпе покажут
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:23
Скоро узнаем и про направление пути.
drug01
drug01
вчера в 23:19
Это главное...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:19
Так держать!
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