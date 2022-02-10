«Зенит» отдал двух игроков в аренду «Оренбургу»

«Зенит» и «Оренбург» договорились об аренде воспитанников петербургского клуба Данилы Хотулева и Дмитрия Васильева до окончания сезона-2022/23.
Как сообщил официальный сайт «Зенита», питерская команда оставляют за собой право досрочно вернуть молодых футболистов в рамках ближайших трансферных окон.
19-летний Хотулев, который выступает на позиции центрального защитника, провел 5 матчей за главную команду «Зенита».
17-летний Васильев, который играет на позиции опорного хавбека, с января был на просмотре в «Оренбурге», лидирующим в таблице первенстве ФНЛ.