ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» отдал двух игроков в аренду «Оренбургу»

вчера, 22:45

«Зенит» и «Оренбург» договорились об аренде воспитанников петербургского клуба Данилы Хотулева и Дмитрия Васильева до окончания сезона-2022/23.

Как сообщил официальный сайт «Зенита», питерская команда оставляют за собой право досрочно вернуть молодых футболистов в рамках ближайших трансферных окон.

19-летний Хотулев, который выступает на позиции центрального защитника, провел 5 матчей за главную команду «Зенита».

17-летний Васильев, который играет на позиции опорного хавбека, с января был на просмотре в «Оренбурге», лидирующим в таблице первенстве ФНЛ.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:08
Пускай набираются опыта...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:58
Понятно, зенит по аренде сотрудничает с Сочи и Оренбургом.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Удачи им!
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