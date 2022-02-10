«Зенит» отдал двух игроков в аренду «Оренбургу»

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вчера, 22:45

«Зенит» и «Оренбург» договорились об аренде воспитанников петербургского клуба и до окончания сезона-2022/23.

Как сообщил официальный сайт «Зенита», питерская команда оставляют за собой право досрочно вернуть молодых футболистов в рамках ближайших трансферных окон.

19-летний Хотулев, который выступает на позиции центрального защитника, провел 5 матчей за главную команду «Зенита».