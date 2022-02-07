«Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена»

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перешел в «Химки».
Подмосковный клуб взял 25-летнего игрока в аренду до конца текущего сезона.
В первой половине сезона камерунец играл в ДАКе, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата Словакии.
«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции.— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 7, 2022
Bienvenue, Didier! 🤝
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Ранее сообщалось, что в «Химки» перейдет защитник «Браги».