«Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена»

1644237932

07 февраля 2022, 15:45

Нападающий «Антверпена» перешел в «Химки».

Подмосковный клуб взял 25-летнего игрока в аренду до конца текущего сезона.

В первой половине сезона камерунец играл в ДАКе, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата Словакии.

«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции.



Bienvenue, Didier! 🤝



▶️ https://t.co/RTBRs1fVfP pic.twitter.com/8axJlYTj6J — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 7, 2022

Ранее сообщалось, что в «Химки» перейдет защитник «Браги».