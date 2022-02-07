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«Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена»

07 февраля 2022, 15:45

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перешел в «Химки».

Подмосковный клуб взял 25-летнего игрока в аренду до конца текущего сезона.

В первой половине сезона камерунец играл в ДАКе, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата Словакии.

Ранее сообщалось, что в «Химки» перейдет защитник «Браги».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:52
Вполне достойный атакер для Химок. В прошлом сезоне он неплохо бегал в Жюпилер.
KnowSoccer
KnowSoccer
07 февраля в 17:00
А презентовали в стиле фильма Такси) Удачи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 февраля в 16:54
С такой бородой он в "Ахмате" как родной бы был)
drug01
drug01
07 февраля в 16:41
Усилит команду
Djebrael
Djebrael
07 февраля в 16:30
Если там не пригодился, то в Химках сгодился
1 984
1 984
07 февраля в 16:28
Удачи в новом клубе.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 16:17
Скупка дешёвого неликвида российскими клубами продолжается, долой лимит, нам нужно больше таких игроков!
ДАША Д
ДАША Д
07 февраля в 16:02
Очередная экзотика в подмосковье.
протон
протон
07 февраля в 15:47
Крч подписали бельгийского Кокорина.
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 15:46
Посмотрим насколько они угадали с ним
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