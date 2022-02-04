«Спартак» сможет выкупить права на Мартинса у «Янг Бойз» за 6,4 млн евро

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об условиях аренды полузащитника , права на которого принадлежат «Янг Бойз».

Это отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях. Это не будет иметь негативного влияния на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила € 500 тысяч, а сумма выкупа составит € 6,4 млн.

Какие условия выкупа? Очень простые. Мы получаем игрока, который долгие годы будет играть за «Спартак». Мы не купили его прямо сейчас только потому, что закончился трансферный бюджет. Это не тот случай, когда мы взяли его в аренду, чтобы попробовать и решить оставлять ли его. Никаких сомнений в его нужности нет. Добавлю также, что мне очень повезло — «Спартак» пришёл в нужное время, потому что после нас в «Янг Бойз» по Мартинсу обратился большой клуб. Случись это на несколько дней раньше, нам было бы уже очень сложно забрать его. Название команды не назову, но это команда из Бундеслиги. Думаю, несложно догадаться, какая.

У Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус – исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов. Только трофеи. Игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что если не будет побед – не будет и бонусов. Это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.