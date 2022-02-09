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«Уфа» отпустила Дзантиева в аренду в ростовский СКА

вчера, 15:53

Защитник «Уфы» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в ростовском СКА, сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.

Дзантиев перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из клуба «Олимп-Долгопрудный». Дебютировав за «Уфу» в поединке Кубка России и проведя 2 матча за молодежную команду, он получил тяжелую травму, на восстановление после которой у футболиста ушло полгода.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:51
Пусть найдёт там себя!
izrafel
izrafel
вчера в 16:21
Нужна игровая практика
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:57
Пусть лучше играет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:57
Удачи ему в новом клубе
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