«Уфа» отпустила Дзантиева в аренду в ростовский СКА

Защитник «Уфы» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в ростовском СКА, сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.
🔁 Защитник ФК «Уфа» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в команде второго дивизиона ФНЛ СКА г. Ростов-на-Дону.— ФК УФА (@UfaFc) February 9, 2022
Желаем Олегу успехов! 💪🏼
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Дзантиев перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из клуба «Олимп-Долгопрудный». Дебютировав за «Уфу» в поединке Кубка России и проведя 2 матча за молодежную команду, он получил тяжелую травму, на восстановление после которой у футболиста ушло полгода.