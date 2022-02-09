«Уфа» отпустила Дзантиева в аренду в ростовский СКА

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вчера, 15:53

Защитник «Уфы» на правах аренды продолжит карьеру в ростовском СКА , сообщает пресс-служба команды из Башкортостана.

🔁 Защитник ФК «Уфа» Олег Дзантиев на правах аренды продолжит карьеру в команде второго дивизиона ФНЛ СКА г. Ростов-на-Дону.



Желаем Олегу успехов! 💪🏼



➡️ https://t.co/N5qqbsPDsU pic.twitter.com/uets8XqX5D — ФК УФА (@UfaFc) February 9, 2022

Дзантиев перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из клуба «Олимп-Долгопрудный». Дебютировав за «Уфу» в поединке Кубка России и проведя 2 матча за молодежную команду, он получил тяжелую травму, на восстановление после которой у футболиста ушло полгода.