«Химки» взяли в аренду защитника «Браги»

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вчера, 17:26

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании защитника «Браги» на правах аренды до конца сезона.

«Вианна — воспитанник бразильского „Крузейро“, в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016 году Бруно перешёл в „Олимпиакос“, и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую „Брагу“. После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в „Химки“ футболист выступал в Бразилии за „Фламенго“», — говорится в сообщении «Химок».

Также недавно «Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена».