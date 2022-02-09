«Химки» взяли в аренду защитника «Браги»

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании защитника «Браги» Бруно Вианны на правах аренды до конца сезона.
«Вианна — воспитанник бразильского „Крузейро“, в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016 году Бруно перешёл в „Олимпиакос“, и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую „Брагу“. После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в „Химки“ футболист выступал в Бразилии за „Фламенго“», — говорится в сообщении «Химок».
Также недавно «Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена».
А Химки-то накачивают мускулы на вторую половину турнира...
А Химки-то накачивают мускулы на вторую половину турнира...