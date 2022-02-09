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«Химки» взяли в аренду защитника «Браги»

вчера, 17:26

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании защитника «Браги» Бруно Вианны на правах аренды до конца сезона.

«Вианна — воспитанник бразильского „Крузейро“, в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016 году Бруно перешёл в „Олимпиакос“, и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую „Брагу“. После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в „Химки“ футболист выступал в Бразилии за „Фламенго“», — говорится в сообщении «Химок».

Также недавно «Химки» взяли в аренду форварда «Антверпена».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:43
Где они отыскивают таких головорезов? Там, походу, собирается химкинская ОПГ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:25
Химки точно останутся в рпл
particular
particular
вчера в 19:05
Ну, если Дани Алвеса не тянут, то, вполне можно довольствоваться Бруно :))
А Химки-то накачивают мускулы на вторую половину турнира...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:48
В Химках новичков больше чем в Зените !
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:31
В пику Химкам надо кому то взять себе нападающего из общества "За трезвость".
dok66
dok66
вчера в 18:15
Хватит ли Химкам времени чтобы собрать команду из этих арендованных ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:11
Химки серьезно укрепились в межсезонье. Не хотят вылетать.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 18:03, ред.
в аренду можно
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:38
Аренда не покупка
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:34
Защитник пригодится
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:31
Откуда деньжищи ?
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