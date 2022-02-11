ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКлубный чемпионат мира 2021

Ковачич поделился ожиданиями от матча «Челси» против «Палмейрас»

сегодня, 09:36

Хорватский хавбек «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от финального поединка клубного чемпионата мира, в котором соперником лондонцев станет бразильский «Палмейрас»:

В субботу нам необходимо снова хорошо поработать, потому что «Палмейрас» – отличная команда с очень качественными игроками. Они агрессивны, у них потрясающие фанаты, так что это будет тяжёлая игра, но сначала нам нужно отдохнуть, а затем мы будем готовы к матчу.

У нас есть два дня на подготовку, и мы обязательно поговорим с Жоржиньо, Тиаго Силвой и Кенеди, потому что они знают соперников лучше, чем мы, но мы уверены, что это будет тяжёлый матч. Это финал, а финалы всегда получаются сложными.

Мы решительно настроены завоевать этот трофей. Мы можем впервые в истории «Челси» привезти этот трофей в Лондон.

Финал турнира состоится в субботу, 12 февраля.

Все новости
Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»
Сегодня, 14:25
Влахович высказался о предстоящей игре Кубка Италии с «Фиорентиной»
Сегодня, 12:42
Рубен Невеш: «„Арсенал“ праздновал победу над нами так, словно выиграл АПЛ»
Сегодня, 10:58
Аллегри — об игре с «Сассуоло»: «„Ювентус“ словно уснул после первого гола»
Сегодня, 08:48
Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю свою карьеру в ПСЖ»
Сегодня, 08:29
«Никогда такого не видел». Артета — об удалении Мартинелли
Сегодня, 08:28
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:43
Боевая ничья получится...
Gahi
Gahi
сегодня в 10:23
Интересный ожидается матч. Удачи
drug01
drug01
сегодня в 10:15
Это будет супер игра
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:13
Удачи Челси!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:57
Возможно будет трофей в Лондоне.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:40
Да будет битва!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100