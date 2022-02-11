Ковачич поделился ожиданиями от матча «Челси» против «Палмейрас»

Хорватский хавбек «Челси» поделился ожиданиями от финального поединка клубного чемпионата мира, в котором соперником лондонцев станет бразильский «Палмейрас»:

В субботу нам необходимо снова хорошо поработать, потому что «Палмейрас» – отличная команда с очень качественными игроками. Они агрессивны, у них потрясающие фанаты, так что это будет тяжёлая игра, но сначала нам нужно отдохнуть, а затем мы будем готовы к матчу.

У нас есть два дня на подготовку, и мы обязательно поговорим с Жоржиньо, Тиаго Силвой и Кенеди, потому что они знают соперников лучше, чем мы, но мы уверены, что это будет тяжёлый матч. Это финал, а финалы всегда получаются сложными.

Мы решительно настроены завоевать этот трофей. Мы можем впервые в истории «Челси» привезти этот трофей в Лондон.