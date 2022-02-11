Аллегри — об игре с «Сассуоло»: «„Ювентус“ словно уснул после первого гола»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии и игру новичков команды — Душана Влаховича и Дениса Закарии:

Довольны Влаховичем и Закарией. Это очень хорошие футболисты, которые быстро освоились. Они обладают характеристиками, которых у нас не было раньше в команде. Мы рады, что у нас есть Влахович, ему необходимо прибавлять, но это нормальный процесс для любого игрока.

«Ювентус» словно уснул после первого гола, а «Сассуоло» прессинговало нас все сильнее, пока не сравняло счет. К перерыву уже были признаки восстановления нашей игры, и тогда мы двинулись вперед. Во втором тайме у нас был нужный настрой, мы были более агрессивны, быстро возвращали себе мяч, и это имеет значение, особенно против такой команды, как «Сассуоло».

Потенциально мы отстаем от «Интера» на 11 баллов, но мы не вышли из гонки за Скудетто, нам нужно сосредоточиться на игре с «Аталантой». Это физически очень качественная команда, они будут заряжены после вылета из Кубка Италии, поэтому нам требуется выложиться по полной в воскресенье и посмотреть, что из этого получится.