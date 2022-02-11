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Аллегри — об игре с «Сассуоло»: «„Ювентус“ словно уснул после первого гола»

сегодня, 08:48
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии и игру новичков команды — Душана Влаховича и Дениса Закарии:

Довольны Влаховичем и Закарией. Это очень хорошие футболисты, которые быстро освоились. Они обладают характеристиками, которых у нас не было раньше в команде. Мы рады, что у нас есть Влахович, ему необходимо прибавлять, но это нормальный процесс для любого игрока.

«Ювентус» словно уснул после первого гола, а «Сассуоло» прессинговало нас все сильнее, пока не сравняло счет. К перерыву уже были признаки восстановления нашей игры, и тогда мы двинулись вперед. Во втором тайме у нас был нужный настрой, мы были более агрессивны, быстро возвращали себе мяч, и это имеет значение, особенно против такой команды, как «Сассуоло».

Потенциально мы отстаем от «Интера» на 11 баллов, но мы не вышли из гонки за Скудетто, нам нужно сосредоточиться на игре с «Аталантой». Это физически очень качественная команда, они будут заряжены после вылета из Кубка Италии, поэтому нам требуется выложиться по полной в воскресенье и посмотреть, что из этого получится.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:56, ред.
Философия Аллегри губительна для Юве ! Команда не играет, а выживает. И игра и те выигрыши которые сейчас случаются у Юве, как наглядный пример вчерашний матч с Сассуоло именно засчёт качественного состава игроков у Юве и только. Но никак не засчёт тренерской идеи установок, тактических мыслей гения Аллегри. Имея в составе таких игроков как Дибала, Кьезо, Моратта, Куадрадо и Влаховича, и т.д . Играть вторым номером, от игры соперника, это нечто. Юве не должен так играть, это не футбол для лидера, для лучшей команды Италии. Удачи Юве !
Всем Добра !!!
beefs
beefs
сегодня в 09:07
а лучше всего играть хорошо и тогда все будет...
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