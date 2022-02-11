Влахович высказался о предстоящей игре Кубка Италии с «Фиорентиной»

1644572525

сегодня, 12:42

Форвард туринского «Ювентуса» высказался о предстоящем поединке 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной». Первый матч состоится 2 марта, ответная встреча пройдёт 20 апреля.

Я думаю только об игре и победе. Всё остальное меня не очень интересует. Это будет такая же игра, как и любая другая. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Для меня это не проблема.

Влахович стал футболистом «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В январе текущего года он перебрался в «Ювентус» за 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены в виде бонусов.

В текущем сезоне в 22 матчах итальянской Серии А Влахович забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету серба 3 гола в 4 матчах Кубка Италии.