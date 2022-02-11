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Влахович высказался о предстоящей игре Кубка Италии с «Фиорентиной»

сегодня, 12:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина02.03.2022 Не начался

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о предстоящем поединке 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной». Первый матч состоится 2 марта, ответная встреча пройдёт 20 апреля.

Я думаю только об игре и победе. Всё остальное меня не очень интересует. Это будет такая же игра, как и любая другая. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Для меня это не проблема.

Влахович стал футболистом «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В январе текущего года он перебрался в «Ювентус» за 70 млн евро. Ещё 10 млн евро будут выплачены в виде бонусов.

В текущем сезоне в 22 матчах итальянской Серии А Влахович забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также на счету серба 3 гола в 4 матчах Кубка Италии.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:16
юве уже в финале
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:04
Может вполне победить Ювентус.
1 984
1 984
сегодня в 12:53
Добрый день. Подскажите, призы за декабрь уже отправили? И не знаете ли, сколько времени посылка может храниться в пункте выдачи. Спрашиваю не из праздного любопытства - светит командировка по работе.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:45
Теперь Юве платит ему зарплату
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