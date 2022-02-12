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«Реал» может продать Асенсио

сегодня, 19:49

Форвард «Реала» Марко Асенсио может уйти из клуба.

Руководство мадридцев раздумывает над тем, чтобы продать игрока грядущим летом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.

Трансферная стоимость Асенсио оценивается в 40 млн евро.

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протон
протон
сегодня в 22:38
Не такая большая обойма у Реала, а он может сыграть на нескольких позициях. Да и возраст ещё неплохой.
Надо было продлевать, добротный игрок, да после крестов, до сих пор не может вернуться на прежний уровень. Не хватает стабильности. Но зарплата у него не большая, бывают яркие вспышки, да и уже стал в доску своим.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:24
Только недавно была новость, что Реал продаст Родриго, теперь они продают Асенсио. Так к концу дня Реал пол команды распродаст.
drug01
drug01
сегодня в 19:50
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