«Реал» может продать Асенсио

Форвард «Реала» Марко Асенсио может уйти из клуба.
Руководство мадридцев раздумывает над тем, чтобы продать игрока грядущим летом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.
Трансферная стоимость Асенсио оценивается в 40 млн евро.
Форвард «Реала» Марко Асенсио может уйти из клуба.
Руководство мадридцев раздумывает над тем, чтобы продать игрока грядущим летом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.
Трансферная стоимость Асенсио оценивается в 40 млн евро.
Надо было продлевать, добротный игрок, да после крестов, до сих пор не может вернуться на прежний уровень. Не хватает стабильности. Но зарплата у него не большая, бывают яркие вспышки, да и уже стал в доску своим.
Надо было продлевать, добротный игрок, да после крестов, до сих пор не может вернуться на прежний уровень. Не хватает стабильности. Но зарплата у него не большая, бывают яркие вспышки, да и уже стал в доску своим.