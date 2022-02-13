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«Вест Хэм» пытался подписать Сапату в январское трансферное окно

сегодня, 15:45

«Вест Хэм» не смог подписать нападающего «Аталанты» Дувана Сапату в минувшее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

По информации источника, «молотобойцы» достигли соглашения о подписании контракта с 30-летним игроком, однако руководство «Аталанты» не предоставило окончательные документы для трансфера до того, как закрылось трансферное окно.

Наставник Дэвид Мойес стремился привлечь в «Вест Хэм» нового нападающего, и Сапата, по его мнению, отвечал всем требованиям.

Дуван забил девять мячей в 17 матчах Серии А в этом сезоне.

В конце прошлого года Сапата стал первым колумбийцем, забившим 100 голов в Серии А.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:47
Аталанта никого не отпускает)))
1 984
1 984
сегодня в 16:46
Летом ещё раз попытаются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
Ну пусть дерзают...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:47
Удачи в планах.
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