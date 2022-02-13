«Вест Хэм» пытался подписать Сапату в январское трансферное окно

1644756329

сегодня, 15:45

«Вест Хэм» не смог подписать нападающего «Аталанты» в минувшее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

По информации источника, «молотобойцы» достигли соглашения о подписании контракта с 30-летним игроком, однако руководство «Аталанты» не предоставило окончательные документы для трансфера до того, как закрылось трансферное окно.

Наставник Дэвид Мойес стремился привлечь в «Вест Хэм» нового нападающего, и Сапата, по его мнению, отвечал всем требованиям.

Дуван забил девять мячей в 17 матчах Серии А в этом сезоне.

В конце прошлого года Сапата стал первым колумбийцем, забившим 100 голов в Серии А.