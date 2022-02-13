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«Наполи» может подписать Депая на замену Инсинье

сегодня, 15:34

«Наполи» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «адзурри» хотят оформить трансфер 28-летнего форварда на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Отмечается, что «Барса» открыта для продажи Депая, несмотря на его контракт до 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:05
Де Раула многие хотят.Но Инсинье! Необходимо бросить все силы и не отпускать маленькую легенду Неаполя.Не солидно будет.Обе стороны потеряют.Неаполь потеряет авторитет, минимум
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 16:22
Не пойму почему Барса разбрасывается такими игроками?! Он лучший бомбардир Барсы, бывают нестабильные игры, наберет еще ход, если Хави правильно применит его. Но точно он не хуже остальных игроков, даже лучше. Пошел на снижение зарплаты,
shlifen
shlifen
сегодня в 15:55
Депай решил не продлевать контракт с Лионом, отказался от более высокой ЗП, пошёл даже на снижение текущей зарплаты, и перешёл в статусе свободного агента. И всё ради того чтобы играть в Барсе. Так и статистика у него не совсем печальная, играет вполне себе нормально, и уж точно он не самое слабое звено в команде.
Но теперь топ-клуб, который просил игрока пойти на снижение оклада, ведь "Барса это больше чем клуб" - при первой же возможности готов избавиться от него, лишь бы заработать ДЕНЬГИ. Внимание вопрос - какой смысл новичкам Барселоны, в будущем, идти на уступки клубу, если руководство клуба думает ТОЛЬКО о финансовой выгоде?? Лапорта, как президент каталонцев, меня всё больше разочаровывает.
Теперь уже я не удивлён (абсолютно не оправдываю, но не удивлён) что условный Дембеле ведёт себя как "трутень среди пчёл" и пытается выжать из клуба всё до последней копейки. Он просто ведёт себя также как и руководство клуба.
По поводу Наполи, уверен что Депай заиграет, тем более он подходящего профайла футболист. Видимо Мемфису всё таки суждено играть в клубах рангом попроще...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:51
Хороший вариант, да и по стилю игры чем то похожи
Жаль только что Лоренцо покидает Европу и уезжает в МЛС....
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:46
А может и не подписать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:40
Я думаю у него пошло бы
David Young
David Young
сегодня в 15:40
Достойная альтернатива.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:36
Это былобы не плохо!
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