«Наполи» может подписать Депая на замену Инсинье

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сегодня, 15:34

«Наполи» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Барселоны» , сообщает Calciomercato.

По информации источника, «адзурри» хотят оформить трансфер 28-летнего форварда на замену , который летом перейдет в «Торонто».

Отмечается, что «Барса» открыта для продажи Депая, несмотря на его контракт до 2023 года.