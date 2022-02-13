«Наполи» может подписать Депая на замену Инсинье

«Наполи» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «адзурри» хотят оформить трансфер 28-летнего форварда на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».
Отмечается, что «Барса» открыта для продажи Депая, несмотря на его контракт до 2023 года.
Но теперь топ-клуб, который просил игрока пойти на снижение оклада, ведь "Барса это больше чем клуб" - при первой же возможности готов избавиться от него, лишь бы заработать ДЕНЬГИ. Внимание вопрос - какой смысл новичкам Барселоны, в будущем, идти на уступки клубу, если руководство клуба думает ТОЛЬКО о финансовой выгоде?? Лапорта, как президент каталонцев, меня всё больше разочаровывает.
Теперь уже я не удивлён (абсолютно не оправдываю, но не удивлён) что условный Дембеле ведёт себя как "трутень среди пчёл" и пытается выжать из клуба всё до последней копейки. Он просто ведёт себя также как и руководство клуба.
По поводу Наполи, уверен что Депай заиграет, тем более он подходящего профайла футболист. Видимо Мемфису всё таки суждено играть в клубах рангом попроще...
Но теперь топ-клуб, который просил игрока пойти на снижение оклада, ведь "Барса это больше чем клуб" - при первой же возможности готов избавиться от него, лишь бы заработать ДЕНЬГИ. Внимание вопрос - какой смысл новичкам Барселоны, в будущем, идти на уступки клубу, если руководство клуба думает ТОЛЬКО о финансовой выгоде?? Лапорта, как президент каталонцев, меня всё больше разочаровывает.
Теперь уже я не удивлён (абсолютно не оправдываю, но не удивлён) что условный Дембеле ведёт себя как "трутень среди пчёл" и пытается выжать из клуба всё до последней копейки. Он просто ведёт себя также как и руководство клуба.
По поводу Наполи, уверен что Депай заиграет, тем более он подходящего профайла футболист. Видимо Мемфису всё таки суждено играть в клубах рангом попроще...