Кураньи: «Крупные немецкие газеты регулярно пишут об успехах Шварца»

Бывший форвард «Динамо» похвалил главного тренера москвичей .

Он мне нравится. И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как он ведет «Динамо» к успеху.

Он свободно доверяет молодым игрокам, не боится, плюс ставит атакующий и привлекательный футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ .

Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодежи в ответственных матчах, не бояться делать на нее ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей – результатами команды и прогрессом молодых ребят.

Крайне важно, чтобы у него была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом.