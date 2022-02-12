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Кураньи: «Крупные немецкие газеты регулярно пишут об успехах Шварца»

сегодня, 18:39

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи похвалил главного тренера москвичей Сандро Шварца.

Он мне нравится. И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как он ведет «Динамо» к успеху.

Он свободно доверяет молодым игрокам, не боится, плюс ставит атакующий и привлекательный футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ.

Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодежи в ответственных матчах, не бояться делать на нее ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей – результатами команды и прогрессом молодых ребят.

Крайне важно, чтобы у него была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 22:47, ред.
Да молодец Шварц. Надеюсь Фарке будет работать не хуже в Краснодаре. Да и лицо у Фарке на лирику не претендует))))
112910415
112910415
сегодня в 22:03
по заслугам и честь !
Веня диктов
Веня диктов
сегодня в 21:05
Динамо надо отметить юбилей.До полтинника рукой подать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:57
Немец-не птица,и редкий из них долетает до центра Москвы и гнездится там.Обычно всё пёхом и насквозь.Молодец.
Capral
Capral
сегодня в 19:51, ред.
Жаль, Кураньи не вспоминает, что писали немецкие газеты, когда Шварц работал в Германии..... Дело в том, что немцы, стараются, всегда, поддерживать земляков, если те работают за пределами Германии.
баск
баск
сегодня в 19:35, ред.
Насчёт газет он прав, действительно ведь пишут..

Одно из крупнейших спортивных изданий континета немецкий Sport Bild ещё в конце прошлого года представило свой вариант десяти наиболее ярких
и интересных явлений в европейском футболе в 2021 г., озаглавив свой обширный материал об этом- "10 Gewinner in Europe".

В число этих красавцев, помимо севильского Бетиса, а также Салаха, Влаховича, Винисиуса и др., вошли и два тренера-

Стивен Джерард
Сандро Шварц

Приятно, чёрт побери))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:21
Спору нет, Шварц хорош!
протон
протон
сегодня в 18:42
Шварц конечно находка.
Менеджмент Динамо на высоте! Бувач, Пивоваров, Шварц, проделывают очень хорошую и качественную работу. А самое главное, что руководство не лезит, а только поддерживает этих профессионалов. Отсюда и результат. И если всё останется так как есть, то дальше будет еще лучше!
drug01
drug01
сегодня в 18:40
Есть результат
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