Кураньи: «Крупные немецкие газеты регулярно пишут об успехах Шварца»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи похвалил главного тренера москвичей Сандро Шварца.
Он мне нравится. И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как он ведет «Динамо» к успеху.
Он свободно доверяет молодым игрокам, не боится, плюс ставит атакующий и привлекательный футбол. Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нем и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в РПЛ.
Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодежи в ответственных матчах, не бояться делать на нее ставку. Мне кажется это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей – результатами команды и прогрессом молодых ребят.
Крайне важно, чтобы у него была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперед шаг за шагом.
Одно из крупнейших спортивных изданий континета немецкий Sport Bild ещё в конце прошлого года представило свой вариант десяти наиболее ярких
и интересных явлений в европейском футболе в 2021 г., озаглавив свой обширный материал об этом- "10 Gewinner in Europe".
В число этих красавцев, помимо севильского Бетиса, а также Салаха, Влаховича, Винисиуса и др., вошли и два тренера-
Стивен Джерард
Сандро Шварц
Приятно, чёрт побери))
Одно из крупнейших спортивных изданий континета немецкий Sport Bild ещё в конце прошлого года представило свой вариант десяти наиболее ярких
и интересных явлений в европейском футболе в 2021 г., озаглавив свой обширный материал об этом- "10 Gewinner in Europe".
В число этих красавцев, помимо севильского Бетиса, а также Салаха, Влаховича, Винисиуса и др., вошли и два тренера-
Стивен Джерард
Сандро Шварц
Приятно, чёрт побери))
Менеджмент Динамо на высоте! Бувач, Пивоваров, Шварц, проделывают очень хорошую и качественную работу. А самое главное, что руководство не лезит, а только поддерживает этих профессионалов. Отсюда и результат. И если всё останется так как есть, то дальше будет еще лучше!
Менеджмент Динамо на высоте! Бувач, Пивоваров, Шварц, проделывают очень хорошую и качественную работу. А самое главное, что руководство не лезит, а только поддерживает этих профессионалов. Отсюда и результат. И если всё останется так как есть, то дальше будет еще лучше!