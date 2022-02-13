«Ливерпуль» на выезде обыграл «Бернли»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома уступил «Ливерпулю» — 0:1.
Голом в составе гостей отметился Фабиньо (40’).
В турнирной таблице «Бернли» идет на 18-м месте (20), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (54).
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома уступил «Ливерпулю» — 0:1.
Голом в составе гостей отметился Фабиньо (40’).
В турнирной таблице «Бернли» идет на 18-м месте (20), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (54).
Фабиньо красавчик, пять мячей в семи матчах!
С победой красных!!!
Фабиньо красавчик, пять мячей в семи матчах!
С победой красных!!!