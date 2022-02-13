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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Бернли»

сегодня, 18:56
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома уступил «Ливерпулю» — 0:1.

Голом в составе гостей отметился Фабиньо (40’).

В турнирной таблице «Бернли» идет на 18-м месте (20), «Ливерпуль» — на 2-й позиции (54).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:46
Опять ? Сколько можно ?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:45
Невнятно сыграли. Мане с Салахом не отошли еще после Кубка Африки.
Рефери
Рефери ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 20:52
+
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:24
Валенсия?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:24
С натягом , ну да ладно!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:24
Ливерпуль с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:56
Повезло Клопу !
112910415
112910415
сегодня в 19:38
любые победы нужны - разгромные, трудные ... любые
sash71
sash71
сегодня в 19:32
Не лёгкая победа Ливера но могло быть и поражение реализуй свои моменты Бернли.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:18
Три очка взяли, а это самое главное для них...с победой Ливерпуль
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 19:18
Алиссон как всегда непробиваем, топарь. А Фабиньо в последнее время начал частенько забивать. Парень явно намерен побороться за золотую бутсу)
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:12
У них уже давно разлад
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:11
Качество игры конечно не очень, но с такой погодой Ливерпулю трудно играть в свой футбол
Фабиньо красавчик, пять мячей в семи матчах!
С победой красных!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 19:06
Между Салахом и Мане что-то неладное. А впереди ЛЧ. Клоппу нужно помирить их
протон
протон
сегодня в 19:02
Красных с победой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:02
Еле еле. С Победой Ливерпуль !!!
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