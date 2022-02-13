«Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» в матче Ла Лиги. Команды забили 7 голов

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сегодня, 01:02

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Хетафе» (4:3).

Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Атлетико» Анхель Корреа. Упрочил преимущество мадридцев Матеус Кунья на 27-й минуте. Отыграл один гол «Хетафе» Борха Майораль на 30-й минуте. Сравнял счёт турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал на 37-й минуте. Он же вывел свою команду вперёд 5 минут спустя. В компенсированное время к первому тайму Анхель Корреа отметился дублем. Под занавес встречи (89’) защитник Марио Эрмосо выцарапал для «матрасников» волевую победу.

Отметим, что форвард «матрасников» Луис Суарес на 9-й минуте не реализовал пенальти.

На 59-й минуте защитник мадридской команды Фелипе получил красную карточку и был удалён с поля.

«Атлетико» идёт на 4-м месте с 39 очками. «Хетафе» располагается на 15-й строчке с 25 баллами.