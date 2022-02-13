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«Атлетико» вырвал победу у «Хетафе» в матче Ла Лиги. Команды забили 7 голов

сегодня, 01:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 3Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Хетафе» (4:3).

Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Атлетико» Анхель Корреа. Упрочил преимущество мадридцев Матеус Кунья на 27-й минуте. Отыграл один гол «Хетафе» Борха Майораль на 30-й минуте. Сравнял счёт турецкий нападающий «Хетафе» Энес Унал на 37-й минуте. Он же вывел свою команду вперёд 5 минут спустя. В компенсированное время к первому тайму Анхель Корреа отметился дублем. Под занавес встречи (89’) защитник Марио Эрмосо выцарапал для «матрасников» волевую победу.

Отметим, что форвард «матрасников» Луис Суарес на 9-й минуте не реализовал пенальти.

На 59-й минуте защитник мадридской команды Фелипе получил красную карточку и был удалён с поля.

«Атлетико» идёт на 4-м месте с 39 очками. «Хетафе» располагается на 15-й строчке с 25 баллами.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:49
Весёлый матч
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:38
Неплохо порезвились команды.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:20
Раньше от Хетафе вообще не пропускали при Симеоне а теперь аж по 3 за матч вынимают. У Атлетико большие проблемы. Будет очень трудно им пробиться в ЛЧ в этом сезоне.
pz52px6pn38u
pz52px6pn38u
сегодня в 02:18
Результативно отыграли. Класс!
sash71
sash71
сегодня в 01:52
Атлетов реально колбасит. В этом сезоне им расчитывать уже не придётся на призовые места. Игра оставляет желать лучшего. Может быть что то произойдёт и они в ЛЧ покажут чудо футбол но для этого у них в составе должен быть хоть один инопланетянин. В 1/8 ЛЧ соперник у Атлетов такой же разваленный как они сами.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
С очень трудной и очень важной победой Атлетико Мадрид. Вот это шоу выдали эти две очень цепких и жёстких команд испанской Ла Лиги в мадридском дерби. Луис Суарес и Филипе чуть не лишили команду этой победы. Но Атлетико Мадрид не только устоял в меньшинстве, но ещё и сумел вырвать победу у такого трудного соперника. Марио Эрмосо сделал своё дело очень эффектно. Атлетико Мадрид по-любому должен закончить сезон в топ-4 Ла Лиги. Реал Мадрид, Севилья, Барселона и Атлетико Мадрид, скорее всего с таким расположением команд в турнирной таблице и закончится сезон, возможно, что у Барселоны тоже наступит такой же спад, который переживает сейчас Атлетико Мадрид, и они поменяются местами.
протон
протон
сегодня в 01:06
Поздравляю Атлетико с победой вырвали все же. Хетафе только уважение учитывая с травмированными игроками защиты. Достойно играли
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