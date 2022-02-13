«Милан» обыграл «Сампдорию» и вышел на 1-е место в таблице Серии А

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сегодня, 16:27

В матче 25-го тура Серии А «Милан» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «россонери» Рафаэл Леау на 8-й минуте.

В турнирной таблице «Милан» вышел на промежуточное 1-е место (55 очков), «Сампдория» — на 16-й позиции (23).

«Интер», имеющий матч в запасе, с 54 очками занимает второе место. Ранее «Интер» и «Наполи» сыграли вничью.