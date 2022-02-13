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«Милан» обыграл «Сампдорию» и вышел на 1-е место в таблице Серии А

сегодня, 16:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В матче 25-го тура Серии А «Милан» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «россонери» Рафаэл Леау на 8-й минуте.

В турнирной таблице «Милан» вышел на промежуточное 1-е место (55 очков), «Сампдория» — на 16-й позиции (23).

«Интер», имеющий матч в запасе, с 54 очками занимает второе место. Ранее «Интер» и «Наполи» сыграли вничью.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:18
Вышел,но ненадолго!
ABir
ABir
сегодня в 18:17
Пока Интер и Наполи боролись между собой за лидерство, на повороте их неожиданно обошёл Милан
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:50
Надолго ли?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:16
Чемпионом не станет.
112910415
112910415
сегодня в 17:14
молодцы, дорогу осилит идущий !
протон
протон
сегодня в 17:14
Молодцы. Единственное разочаровал уровень реализации в последние 30 минут. Сампдория полностью расскрылась, куча свободных зон, но Милан этим не пользуется.
В этот раз повезло, но думал будет как со Специей. Когда атаковали весь матч и пропустили в концовке.
tkracsvch9be
tkracsvch9be
сегодня в 17:11
Милан прыгает выше головы.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 17:04
молодцы -но все равно есть предчувствие что оба миланские клубы не смотря на лидерство, к концу сезона упустят преимущество
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:58
Ну что, наши поздравления
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:29
Милан вошел в форму - это неплохо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 16:28
с победой россонери, красавчики! так держать!
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 16:27
тяжелая игра.но 3 очка есть)
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