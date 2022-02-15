Крауч: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — мои фавориты в ЛЧ»

Экс-нападающий сборной Англии определил своих фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022:

Мы переживаем прекрасное время для английского футбола. Сейчас АПЛ доминирует в Европе. 2 английских финала Лиги чемпионов за 3 года говорят сами за себя. В этом году вполне может случиться 3-й английский финал.

Я не вижу серьёзных претендентов на победу в турнире, кроме клубов АПЛ . «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — мои фавориты в ЛЧ », мне трудно выбрать кого-то из них на международной арене.

У «Челси», выигравшего ещё и клубный чемпионат мира, тоже есть хорошая возможность защитить титул победителя Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, в отношении которого я сомневаюсь. Но у них тоже есть шансы зацепиться за этот европейский трофей.