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Крауч: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — мои фавориты в ЛЧ»

сегодня, 11:48

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч определил своих фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022:

Мы переживаем прекрасное время для английского футбола. Сейчас АПЛ доминирует в Европе. 2 английских финала Лиги чемпионов за 3 года говорят сами за себя. В этом году вполне может случиться 3-й английский финал.

Я не вижу серьёзных претендентов на победу в турнире, кроме клубов АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — мои фавориты в ЛЧ», мне трудно выбрать кого-то из них на международной арене.

У «Челси», выигравшего ещё и клубный чемпионат мира, тоже есть хорошая возможность защитить титул победителя Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, в отношении которого я сомневаюсь. Но у них тоже есть шансы зацепиться за этот европейский трофей.

«Бавария» — реальная угроза. Роберт Левандовски смертоносен в реализации моментов, сочетая это со скоростью и командной игрой. Остальные? «Реал» тоже сильный клуб, но отстаёт от упомянутых ранее клубов. У ПСЖ есть лучшие футболисты, но смогут ли они когда-нибудь стать единым целым? Большой вопрос.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 13:36
Все может быть
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:59
Время покажет кто являлся фаворитом!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:55
Это футбол и еще ничего неизвестно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:49
Рано говорить о финале, у любой из команд может произойти спад
beefs
beefs
сегодня в 12:42
красиво все расписал, посмотрим на результат...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:32
Сколько людей столько и мнений
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:01
У каждого свои фавориты .
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