Крауч: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — мои фавориты в ЛЧ»

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч определил своих фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022:
Мы переживаем прекрасное время для английского футбола. Сейчас АПЛ доминирует в Европе. 2 английских финала Лиги чемпионов за 3 года говорят сами за себя. В этом году вполне может случиться 3-й английский финал.
Я не вижу серьёзных претендентов на победу в турнире, кроме клубов АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — мои фавориты в ЛЧ», мне трудно выбрать кого-то из них на международной арене.
У «Челси», выигравшего ещё и клубный чемпионат мира, тоже есть хорошая возможность защитить титул победителя Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, в отношении которого я сомневаюсь. Но у них тоже есть шансы зацепиться за этот европейский трофей.
«Бавария» — реальная угроза. Роберт Левандовски смертоносен в реализации моментов, сочетая это со скоростью и командной игрой. Остальные? «Реал» тоже сильный клуб, но отстаёт от упомянутых ранее клубов. У ПСЖ есть лучшие футболисты, но смогут ли они когда-нибудь стать единым целым? Большой вопрос.