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Гвардиола – о матче со «Спортингом»: «Впечатлён сплочённостью португальцев»

сегодня, 09:40
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1/8 Лиги чемпионов со «Спортингом»:

Впечатлён сплочённостью португальцев. У них всегда была невероятно конкурентоспособная лига. В прошлом сезоне мы сражались против «Порту» и поняли, насколько они сильны.

В «Спортинге» явно отличные взаимоотношения между тренером и командой. Это видно. Футболисты играют за своего наставника. В прошлом году они впервые за много лет стали чемпионами, это действительно хорошая команда.

Встреча «Спортинга» и «Сити» начнётся сегодня в 23:00 мск.

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beefs
beefs
сегодня в 10:37
уважай соперника и все будет хорошо...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:09
Будет сложно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:46
Спртинг самая сильная команда Португалии.
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