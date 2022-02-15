Гвардиола – о матче со «Спортингом»: «Впечатлён сплочённостью португальцев»

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1/8 Лиги чемпионов со «Спортингом»:

Впечатлён сплочённостью португальцев. У них всегда была невероятно конкурентоспособная лига. В прошлом сезоне мы сражались против «Порту» и поняли, насколько они сильны.

В «Спортинге» явно отличные взаимоотношения между тренером и командой. Это видно. Футболисты играют за своего наставника. В прошлом году они впервые за много лет стали чемпионами, это действительно хорошая команда.