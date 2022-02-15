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«Наши стили очень похожи». Анчелотти – о игре ПСЖ — «Реал»

сегодня, 10:40
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о первой игре своей команды 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, которая пройдёт сегодня:

Мы встречаемся с прекрасной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой поединок подготовить команду не очень трудно — все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть практически идеально. Обе команды будут действовать с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.

Мы уверены в себе. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот трофей.

Матч ПСЖ – «Реал» начнётся сегодня в 23:00 мск.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
сегодня в 13:20
Похожи как кактусы на ежей...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:47
Удачи тебе реальный Реал !!! ☝👍✊
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:24
У ПСЖ нет стиля.
drug01
drug01
сегодня в 11:12
Будет ничья
kust07
kust07
сегодня в 11:04
По составу,ПСЖ сильнее,но как сложится матч это загадка.
Победа ПСЖ либо ничья.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:01
Это будет супер топовый матч! Думаю, в Париже фаворитом будет ПСЖ, хотя в играх команд такого уровня, фаворитов нет, в принципе. Как правило шансы равны. Надеюсь, команды не закроются и мы увидим искромётный атакующий футбол с забитыми мячами.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:01
Реал, по моему, сильней.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:41
Не думаю.
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