«Наши стили очень похожи». Анчелотти – о игре ПСЖ — «Реал»

Наставник мадридского «Реала» высказался о первой игре своей команды 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ , которая пройдёт сегодня:

Мы встречаемся с прекрасной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой поединок подготовить команду не очень трудно — все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть практически идеально. Обе команды будут действовать с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.

Мы уверены в себе. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот трофей.